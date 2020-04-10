Главные новости 10 апреля: подозрение Черновол и усиление карантина в 5 областях

ГБР сообщило экс-депутату Татьяне Черновол о подозрении в убийстве. В ряде областей усилят карантинные меры и рекомендуют не выходить из дома в течение выходных. В мире уже 100 тысяч умерших от коронавируса. Пожар в Чернобыльской зоне не утихает. Такими были главные новости 10 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 10 апреля:

Черновол подозревают в убийстве

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Государственное бюро расследований сообщило бывшей народному депутату Татьяне Черновол о подозрении в убийстве.

Сегодня утром в здании бывшей народного депутата следователи провели обыски. Во время них изъяли вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

На чем основывается подозрение Черновол и что ей грозит

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.

В случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Позиция Татьяны Черновол

Сама Черновол говорит, что сначала не знала, по какому делу к ней пришли, потому, что она фигурирует в нескольких производствах.

Среди вещей, которые интересовали следователей ГБР: одежда и каска, в которой Татьяна Черновол была на Майдане, а также рюкзак. Черновол отмечает, что оружие, которое у нее изъяли – наградное, поэтому его не имели права забирать.

Бывшая депутат отмечает, что это политическое преследование "за Майдан".

Зато нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает, что вручение самого подозрения произошло с нарушениями: Татьяну обыскивали мужчины, изъяли у нее личный телефон и одежду. Кроме того, обыски проводили с нарушением карантинного режима.

Реакция Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал производство против Татьяны Черновол, которое начало Государственное бюро расследований.

Он назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Поскольку Татьяна Черновол была личным врагом Януковича, по словам Авакова, бывший адвокат беглого президента взялся за нее, получив высокую должность в ГБР.

Аваков напомнил, что тоже был на Майдане и "ждет, когда придут за ним".

Кто такой Бабиков?Украинский юрист, прокурор. Работал в прокуратуре Кировоградской области, прокуратуре Харьковской области и в Генеральной прокуратуре. Сейчас является первым заместителем директора ГБР. Ранее организации Семьи Героев Небесной сотни заявили, что назначение Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экс-президента Януковича, является конфликтом интересов.



В то же время тогдашняя руководительница ГБР Ирина Венедиктова отметила, что лично курирует "дела Майдана" и знает, кому их доверить.

Поджог офиса "Партии регионов" – смотрите видео ГБР

Усиление карантина в Украине

Актуально В каких странах действует комендантский час из-за коронавируса: инфографика

Для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса в Украине, в ряде областей усилят карантинные меры. Говорится о рекомендации не выходить на улицы.

Решение об усилении карантина было принято на уровне местных областных государственных администраций. По мнению представителей местных властей, такие ограничения позволят выйти из карантина в мае, а не в сентябре, как это прогнозируют.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что Кабинет Министров рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Его могут ввести на выходных с 13:00 субботы до 6:00 понедельника. Но согласно украинскому законодательству, для этого нужно ввести чрезвычайное положение.

В каких областях усилили карантин

В Киевской области решили внедрить жесткие правила карантина в выходные дни с 11 по 13 апреля и с 18 по 21 апреля. Вероятно, что патрулирование в этот период тоже будет усилено. Комиссия считает, что эпидемическая ситуация в области ухудшается с каждым днем.

В то же время мэр Киева заявил, что в столице не будут вводить комендантский час . Виталий Кличко добавил, что это вне компетенции местных властей.

. Виталий Кличко добавил, что это вне компетенции местных властей. Жителям Волынской области рекомендовали на выходных не выходить на улицу , сообщили в местной ОГА. Об усилении карантинных ограничений в Волынской области сообщил председатель ОГА Юрий Погуляйко, отметили в пресс-службе. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жители области должны оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ОГА призвали приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

, сообщили в местной ОГА. Об усилении карантинных ограничений в Волынской области сообщил председатель ОГА Юрий Погуляйко, отметили в пресс-службе. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жители области должны оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ОГА призвали приобрести необходимые продукты и лекарства заранее. В Закарпатской ОГА жителям области также рекомендовали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля.

В эти выходные на Буковине вводят усиленные карантинные меры . Кроме рекомендации не выходить на улицу, будут действовать и строгие противоэпидемические меры. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника: не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.

. Кроме рекомендации не выходить на улицу, будут действовать и строгие противоэпидемические меры. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника: не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей. В Ивано-Франковской области дополнительные карантинные ограничения ввели на период 11 – 12 апреля. Соответствующее решение обнародовал временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив во время брифинга.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 203 случая заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 69 человек , впрочем выздороветь удалось 61 больному. Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 больны 379 человек.

заболевания коронавирусом. К сожалению, , впрочем выздороветь удалось 61 больному. Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 больны 379 человек. В то же время в Вооруженных силах Украины зарегистрировали уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных случаев один летальный. Кроме того, за последние сутки увеличилось количество военных, которых отправили на самоизоляцию.

заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных случаев один летальный. Кроме того, за последние сутки увеличилось количество военных, которых отправили на самоизоляцию. Во всем мире коронавирусом заразились почти 1,6 миллиона человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 100 тысяч человек. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 365 тысяч человек.

От COVID-19 вылечились по меньшей мере 365 тысяч человек. США лидируют по числу случаев заражения – почти полмиллиона американцев заболели COVID-19.

Больше всего летальных случаев все еще в Италии. Там от инфекции умерли более 18 тысяч человек.

Интересно, что в соседней Беларуси за последние сутки зафиксировали 495 новых случаев коронавируса. В целом количество инфицированных в стране достигло 1981.

Смотрите подробную онлайн-карту распространения коронавируса в мире. Ее данные обновляются автоматически несколько раз в день.

Сегодня к украинцам традиционно обратился президент Владимир Зеленский. В своем новом обращении глава государства призвал придерживаться карантина. Он рассказал об изменениях в бюджет, а также резко осудил поджигателей сухостоя за вызванные пожары.

Внимание! С главными тезисами из обращения Зеленского можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Пожар в Чернобыльской зоне

Актуально Пожар в Чернобыле: NASA показала масштабы на фото со спутника

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества спасатели пытаются ликвидировать пожар уже 7 день подряд.

Ситуация в Чернобыльской зоне по состоянию на 10 апреля

На территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств продолжается тушение пожаров. Там продолжает гореть травяной настил, камыш и лесная подстилка. Есть отдельные очаги огня.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 379 человек и 100 единиц техники. 9 апреля авиация ГСЧС осуществила 67 сбросов воды (154 тонны).

По информации специалистов, грязный воздух из Чернобыля может дойти и до Киева. В то же время серьезной опасности здоровью это не несет. Об этом сообщили в Центре ядерной и радиационной безопасности.

По предварительным подсчетам, загрязненный воздух может проходить через такие районы:

Иванковский;

Бородянский;

Вышгородский.

Также в Центре ядерной и радиационной безопасности отметили, что концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и являются в 100 и больше раз ниже допустимого уровня.

В то же время масштабы территории, которую охватил огонь, показали из космоса. Спутниковые снимки пожаров опубликовало агентство NASA.

На снимке показан пожар за 8 апреля 2020 года. Фото сделано с помощью спектрорадиометра умеренного разрешения (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS).



Пожар в Чернобыле со спутников / Фото NASA

Борьба с пожаром в Чернобыльской зоне: смотрите видео

Кто виноват в пожаре в Чернобыльской зоне?Как известно, пожар в Чернобыльскую зону перекинулся из трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области. Одного подозреваемого в пожаре уже задержала полиция – говорится о 27-летнем жителе Иванковского района. 8 апреля ему вручили подозрение.

Обратите внимание! Госагентство по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещения Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения для посетителей до окончания карантина.

Как будут наказывать за поджог сухой травы и листьев

Кабинет Министров на заседании 8 апреля инициировал перед Верховной Радой увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за поджог сухой травы и листьев, что загрязняет воздух и убивает экосистему. Так, на рассмотрение парламента правительство передало соответствующий законопроект.

Обратите внимание! На сегодня штрафы составляют от 340 до 1360 гривен для граждан, а для должностных лиц – от 850 до 1700 гривен.

Какие последствия у сжигания сухой травы и листьев

погибают животные;

разрушаются гнезда птиц;

болеют люди, повышается риск возникновения опухолей;

снижается плодородие почвы;

меняется климат;

загрязняется воздух;

пожары в экосистемах могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электропередач, газо– и нефтепроводов, лесных насаждений.

Почему нельзя сжигать траву: смотрите видео