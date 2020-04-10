Головні новини 10 квітня: підозра Чорновол і посилення карантину в 5 областях

ДБР повідомило ексдепутатці Тетяні Чорновол про підозру у вбивстві. У низці областей посилять карантинні заходи і рекомендують не виходити з дому протягом вихідних. У світі вже 100 тисяч померлих від коронавірусу. Пожежа у Чорнобильській зоні не вщухає. Такими були головні новини 10 квітня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 10 квітня:

Чорновол підозрюють у вбивстві

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Державне бюро розслідувань повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру у вбивстві.

Сьогодні вранці у будинку колишньої народної депутатки слідчі провели обшуки. Під час них вилучили речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої.

На чому грунтується підозра Чорновол і що їй загрожує

За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року вона керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.

У разі доведення вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Позиція Тетяни Чорновол

Сама Чорновол каже, що спершу не знала, у якій справі до неї прийшли, через те, що вона фігурує у декількох провадженнях.

Серед речей, які цікавили слідчих ДБР: одяг і каска, у якій Тетяна Чорновол була на Майдані, а також наплічник. Чорновол зазначає, що зброя, яку у неї вилучили – нагородна, тому її не мали права забирати.

Колишня депутатка зазначає, що це політичне переслідування "за Майдан".

Натомість нардеп фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький вважає, що вручення самої підозри відбулося із порушеннями: Тетяну обшукували чоловіки, вилучили у неї особистий телефон та одяг. Окрім того, обшуки проводили із порушенням карантинного режиму.

Реакція Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував провадження проти Тетяни Чорновол, яке розпочало Державне бюро розслідувань.

Він назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Оскільки Тетяна Чорновол була особистим ворогом Януковича, за словами Авакова, колишній адвокат біглого президента взявся за неї, отримавши високу посаду у ДБР.

Аваков нагадав, що теж був на Майдані і "чекає, коли прийдуть за ним".

Хто такий Бабіков?Український юрист, прокурор. Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області і у Генеральній прокуратурі. Наразі є першим заступником директора ДБР. Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів.



Водночас тодішня очільниця ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану" і знає, кому їх довірити.

Підпал офісу "Партії регіонів" – дивіться відео ДБР

Посилення карантинних обмежень в Україні

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Для того, щоб зупинити стрімке поширення коронавірусу в Україні, у низці областей посилять карантинні заходи. Мовиться про рекомендацію не виходити на вулиці.

Рішення про посилення карантину ухвалили на рівні місцевих обласних державних адміністрацій. На думку представників місцевої влади, такі обмеження дозволять вийти з карантину у травні, а не у вересні, як це прогнозують.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Кабінет Міністрів розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Її можуть ввести на вихідних з 13:00 суботи до 6:00 понеділка. Та згідно з українським законодавством, для цього потрібно ввести надзвичайний стан.

У яких областях посилили карантин

У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Ймовірно, що патрулювання у цей період теж буде посилене. Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем.

Водночас мер Києва заявив, що у столиці не запроваджуватимуть комендантську годину . Віталій Кличко додав, що це поза компетенцією місцевої влади.

. Віталій Кличко додав, що це поза компетенцією місцевої влади. Жителям Волинської області рекомендували на вихідних не виходити на вулицю , повідомили у місцевій ОДА. Про посилення карантинних обмежень у Волинській області повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, зазначили у пресслужбі. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка жителі області мали б залишатися вдома та не виходити на вулицю. Також в ОДА закликали придбати необхідні продукти та ліки завчасно.

, повідомили у місцевій ОДА. Про посилення карантинних обмежень у Волинській області повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, зазначили у пресслужбі. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка жителі області мали б залишатися вдома та не виходити на вулицю. Також в ОДА закликали придбати необхідні продукти та ліки завчасно. У Закарпатській ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня .

. Цими вихідними на Буковині вводять посилені карантинні заходи. Окрім рекомендації не виходити на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка: не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.

Окрім рекомендації не виходити на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка: не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв. В Івано-Франківській області додаткові карантинні обмеження ввели на період 11 – 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднив тимчасовий виконувач обов'язків глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів під час брифінгу.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 69 людей , втім одужати вдалося 61 хворому. Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на коронавірус хворі вже 379 людей.

захворювання на коронавірус. На жаль, , втім одужати вдалося 61 хворому. Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на коронавірус хворі вже 379 людей. Водночас Збройних силах України зареєстрували вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих випадків є один летальний. Окрім того, за останню добу збільшилася кількість військових, яких відправили на самоізоляцію.

захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих випадків є один летальний. Окрім того, за останню добу збільшилася кількість військових, яких відправили на самоізоляцію. У всьому світі коронавірусом заразилися майже 1,6 мільйона людей. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли понад 100 тисяч осіб . Від Covid-19 вилікувалися щонайменше 365 тисяч осіб.

. Від Covid-19 вилікувалися щонайменше 365 тисяч осіб. США лідирують по числу випадків зараження – майже пів мільйона американців захворіли коронавірусом.

Найбільше летальних випадків все ще в Італії. Там від інфекції померли понад 18 тисяч осіб.

Цікаво, що в сусідній Білорусі за останню добу зафіксували 495 нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих у країні сягнула вже 1981.

Дивіться детальну онлайн-карту поширення коронавірусу у світі. Її дані оновлюються автоматично кілька разів на день.

Сьогодні до українців традиційно звернувся президент Володимир Зеленський. У своєму новому зверненні глава держави закликав дотримуватись карантину. Він розповів про зміни до бюджету, а також різко засудив паліїв сухостою за спричинені пожежі.

Увага! Із головними тезами зі звернення Зеленського можна ознайомитись за посиланням.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Пожежа у Чорнобильській зоні

Актуально Пожежа в Чорнобилі: NASA показала масштаби на фото із супутника

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва рятувальники намагаються ліквідувати пожежу вже 7 день поспіль.

Ситуація у Чорнобильській зоні станом на 10 квітня

На території Корогодського, Денисовецького і Котовського лісництв продовжується гасіння пожеж. Там продовжує горіти трав'яний настил, очерет та лісові підстилка. Є окремі осередки вогню.

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Всього до гасіння пожеж у зоні відчуження залучено 379 людей та 100 одиниць техніки. 9 квітня авіація ДСНС здійснила 67 скидів води (154 тони).

За інформацією фахівців, брудне повітря з Чорнобиля може дійти і до Києва. Водночас серйозної небезпеки здоров'ю це не несе. Про це повідомили у Центрі ядерної та радіаційної безпеки.

За попередніми підрахунками, забруднене повітря може проходити через такі райони:

Іванківський;

Бородянський;

Вишгородський.

Також у Центрі ядерної та радіаційної безпеки зазначили, що концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня.

Водночас масштаби території, яку охопив вогонь, показали із космосу. Супутникові знімки пожеж опублікувало агентство NASA.

На знімку показана пожежа за 8 квітня 2020 року. Фото зроблене за допомогою спектрорадіометра помірної роздільної здатності (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS).



Пожежа в Чорнобилі зі супутників / Фото NASA

Боротьба з пожежею в Чорнобильській зоні: дивіться відео

Хто винен у пожежі в Чорнобильській зоні?Як відомо, пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області. Одного підозрюваного у пожежі вже затримала поліція – мовиться про 27-річного мешканця Іванківського району. 8 квітня йому вручили підозру.

Зверніть увагу! Держагентство з управління зоною відчуження з 18 березня тимчасово зупинить відвідування Чорнобильської зони відчуження і зони обов'язкового відселення для відвідувачів до закінчення карантину.

Як каратимуть за підпал сухої трави і листя

Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня ініціював перед Верховною Радою збільшення штрафів та введення кримінальної відповідальності за підпал сухої трави і листя, що забруднює повітря та вбиває екосистему. Так, на розгляд парламенту уряд передав відповідний законопроєкт.

Зверніть увагу! На сьогодні штрафи становлять від 340 до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

Які наслідки має спалювання сухих трави і листя

гинуть тварини;

руйнуються гнізда птахів;

хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин;

знижується родючість ґрунту;

змінюється клімат;

забруднюється повітря;

пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

Чому не можна спалювати траву: дивіться відео