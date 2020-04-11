Главные новости 11 апреля: Зеленский на Донбассе, изменения в госбюджет

Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на Донбасс. Утвержден проект изменений в госбюджет. В Украине уже 2513 случаев коронавируса. Назвали вероятные причины масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. Такими были главные новости 11 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Зеленский с визитом на Донбассе

Интересно 70% украинцев считают, что Зеленский не справляется с войной на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля посетил с рабочим визитом в Донецкую и Запорожскую области. Несмотря на карантин в Украине, он захотел увидеть украинских военных на Донбассе.



Сначала президент поехал в Покровское, где находится палаточный городок для инфекционных больных COVID-19 66– го Военно– мобильного госпиталя. Он ознакомился с работой палаточного городка, где будут лечить больных коронавирусом военнослужащих. Президент поблагодарил врачей за работу и вручил им награды.

Смотрите видео вручения наград Зеленским:

В Петровском Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Зато ему доложили, что в последнее время ситуация здесь – контролируемая и спокойная.

Зеленский также побывал на мемориале погибшим пассажирам автобуса Златоустовка – Донецк. Сюда Владимир Зеленский прибыл вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Они почтили память погибших и возложили к мемориалу цветы.

Обратите внимание! Боевики обстреляли автобус Златоустовка – Донецк из реактивных артсистем БМ– 21 "Град" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку – командиру 3– го батальона 72– й отдельной механизированной бригады. Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года. Он защищал сослуживцев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.

– командиру 3– го батальона 72– й отдельной механизированной бригады. Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года. Он защищал сослуживцев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию. После Донбасса Зеленский посетил Бердянск на Запорожье. Здесь он обсудил вопрос создания объектов военной инфраструктуры военно– морской базы "Восток" ВМС Украины. Он отметил, что именно в этом месте очень важно иметь свои корабли. Ведь таким образом Украина защитит свои порты и торговлю.

Смотрите видео визита Владимира Зеленского на Донбасс:

Проект изменений в госбюджет утвержден

Актуально Местным общинам в новом бюджете сократят финансирование на 11 миллиардов гривен

На заседании 11 апреля бюджетный комитет таки утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Какие изменения внесли в бюджет:

Фонд на борьбу с COVID-19 снова уменьшили. Теперь он составляет 64,9 миллиарда гривен.

Восстановили дотацию аграриям в размере 4 миллиардов гривен (Кабмин предлагал 2,5 миллиарда гривен)

Добавили 100 миллионов гривен на строительство аэропорта Днепра (правительство предлагало не выделять на это деньги)

Увеличили на 21 миллион гривен расходы на Украинский институт при МИД Украины;

Выделили 15 миллионов на национальный парк "Софиевка".

Деньги в госбюджете перераспределяют, чтобы направить их на борьбу с распространением коронавируса в Украине.

На что потратят деньги:

повышение выплат медицинским и другим работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавируса;

закупка товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов; искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявления коронавирусной инфекции;

социальная поддержка пенсионеров;

поддержка людей, которые потеряли работу из– за карантинных мероприятий;

пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Обратите внимание! Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 апреля в 14:00. Главный вопрос этого заседания – изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы Украины с COVID-19. В то же время, правки к скандальному "антиколомойскому" закону о банках не будут рассматривать.

Хроники коронавируса: последние новости

В Украине подтверждено 2513 случаев COVID-19 (из них 310 – за последние сутки). 73 человека умерли от коронавируса, 79 выздоровели.

В Николаевской области подтвердили первые два случая коронавируса . Заразились пожилые женщины. Они являются жителями села Вороновка, Вознесенского района. По данным СМИ, их могли инфицировать люди, недавно вернулившиеся в село из Польши. На данный момент состояние больных оценивают как средней тяжести.

. Заразились пожилые женщины. Они являются жителями села Вороновка, Вознесенского района. По данным СМИ, их могли инфицировать люди, недавно вернулившиеся в село из Польши. На данный момент состояние больных оценивают как средней тяжести. В Вооруженных силах Украины по состоянию на 11 апреля зарегистрировали уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных один летальный случай. В целом на самоизоляции находятся 180 человек.

заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных один летальный случай. В целом на самоизоляции находятся 180 человек. В Киеве за сутки обнаружили 48 новых случаев заражения COVID-19. В частности, заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки – 3, 11 и 15 лет, 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик. В целом в столице – уже 396 инфицированных. Кроме того, за сутки было зафиксирован еще один летальный случай. Общее число жертв составляет 7 человек.

COVID-19. В частности, заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки – 3, 11 и 15 лет, 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик. В целом в столице – уже 396 инфицированных. Кроме того, за сутки было зафиксирован еще один летальный случай. Общее число жертв составляет 7 человек. Минздрав изменил алгоритм тестирования больных коронавирусом. Теперь будут проверять всех с диагнозом пневмония, даже летальные исходы. Таким образом, ведомство хочет увеличить количество тестирований на COVID-19.

Теперь будут проверять всех с диагнозом пневмония, даже летальные исходы. Таким образом, ведомство хочет увеличить количество тестирований на COVID-19. В мире подтверждено 1 691 719 случаев COVID-19. 102 502 человека умерли от коронавируса, более 377 тысяч выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (501 560), Испания (158 273), Италия (147 577), Германия (122 171) и Франция (125 931).



Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

Пожар в Чернобыльской зоне: последние новости

По состоянию на 11 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания. На территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничества продолжается тушение пожаров. Там продолжает гореть травяной настил и лесные подстилки отдельными очагами.

В ГСЧС говорят, что на данный момент ситуация контролируема. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.

Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева. Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Горела трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

Наиболее плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, на второй день пожара. Тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.

Правоохранители уже задержали подозреваемого и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района Киевской области. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.

– это 27-летний житель Полесского района Киевской области. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы. ГАЗО с 18 марта временно запретило посещение Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения до окончания карантина.

Что известно о возможных причинах пожара

Огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника,

На территории зоны размещаются линии электропередач, от замыкания могла возникнуть искра, и это, вероятно, привело к легкому воспламенению сухой травы,

Умышленные поджоги, были зафиксированы очаги пожара, которые были далеко друг от друга.

Убытки от пожаров в Чернобыльской зоне оценивается в десятки миллионов гривен.

Точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления. Но по состоянию на 8 апреля он составляет 3500 гектаров.

Дни борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: смотрите видео