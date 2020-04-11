Главные новости 11 апреля: Зеленский на Донбассе, изменения в госбюджет
Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на Донбасс. Утвержден проект изменений в госбюджет. В Украине уже 2513 случаев коронавируса. Назвали вероятные причины масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. Такими были главные новости 11 апреля.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Зеленский с визитом на Донбассе
Интересно 70% украинцев считают, что Зеленский не справляется с войной на Донбассе
- Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля посетил с рабочим визитом в Донецкую и Запорожскую области. Несмотря на карантин в Украине, он захотел увидеть украинских военных на Донбассе.
- Сначала президент поехал в Покровское, где находится палаточный городок для инфекционных больных COVID-19 66– го Военно– мобильного госпиталя. Он ознакомился с работой палаточного городка, где будут лечить больных коронавирусом военнослужащих. Президент поблагодарил врачей за работу и вручил им награды.
Смотрите видео вручения наград Зеленским:
- В Петровском Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Зато ему доложили, что в последнее время ситуация здесь – контролируемая и спокойная.
- Зеленский также побывал на мемориале погибшим пассажирам автобуса Златоустовка – Донецк. Сюда Владимир Зеленский прибыл вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Они почтили память погибших и возложили к мемориалу цветы.
Обратите внимание! Боевики обстреляли автобус Златоустовка – Донецк из реактивных артсистем БМ– 21 "Град" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.
- Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку – командиру 3– го батальона 72– й отдельной механизированной бригады. Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года. Он защищал сослуживцев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.
- После Донбасса Зеленский посетил Бердянск на Запорожье. Здесь он обсудил вопрос создания объектов военной инфраструктуры военно– морской базы "Восток" ВМС Украины. Он отметил, что именно в этом месте очень важно иметь свои корабли. Ведь таким образом Украина защитит свои порты и торговлю.
Смотрите видео визита Владимира Зеленского на Донбасс:
Проект изменений в госбюджет утвержден
Актуально Местным общинам в новом бюджете сократят финансирование на 11 миллиардов гривен
На заседании 11 апреля бюджетный комитет таки утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Какие изменения внесли в бюджет:
- Фонд на борьбу с COVID-19 снова уменьшили. Теперь он составляет 64,9 миллиарда гривен.
- Восстановили дотацию аграриям в размере 4 миллиардов гривен (Кабмин предлагал 2,5 миллиарда гривен)
- Добавили 100 миллионов гривен на строительство аэропорта Днепра (правительство предлагало не выделять на это деньги)
- Увеличили на 21 миллион гривен расходы на Украинский институт при МИД Украины;
- Выделили 15 миллионов на национальный парк "Софиевка".
Деньги в госбюджете перераспределяют, чтобы направить их на борьбу с распространением коронавируса в Украине.
На что потратят деньги:
- повышение выплат медицинским и другим работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавируса;
- закупка товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов; искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявления коронавирусной инфекции;
- социальная поддержка пенсионеров;
- поддержка людей, которые потеряли работу из– за карантинных мероприятий;
- пополнение резервного фонда государственного бюджета.
Обратите внимание! Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 апреля в 14:00. Главный вопрос этого заседания – изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы Украины с COVID-19. В то же время, правки к скандальному "антиколомойскому" закону о банках не будут рассматривать.
Хроники коронавируса: последние новости
- В Украине подтверждено 2513 случаев COVID-19 (из них 310 – за последние сутки). 73 человека умерли от коронавируса, 79 выздоровели.
- В Николаевской области подтвердили первые два случая коронавируса. Заразились пожилые женщины. Они являются жителями села Вороновка, Вознесенского района. По данным СМИ, их могли инфицировать люди, недавно вернулившиеся в село из Польши. На данный момент состояние больных оценивают как средней тяжести.
- В Вооруженных силах Украины по состоянию на 11 апреля зарегистрировали уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных один летальный случай. В целом на самоизоляции находятся 180 человек.
- В Киеве за сутки обнаружили 48 новых случаев заражения COVID-19. В частности, заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки – 3, 11 и 15 лет, 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик. В целом в столице – уже 396 инфицированных. Кроме того, за сутки было зафиксирован еще один летальный случай. Общее число жертв составляет 7 человек.
- Минздрав изменил алгоритм тестирования больных коронавирусом. Теперь будут проверять всех с диагнозом пневмония, даже летальные исходы. Таким образом, ведомство хочет увеличить количество тестирований на COVID-19.
- В мире подтверждено 1 691 719 случаев COVID-19. 102 502 человека умерли от коронавируса, более 377 тысяч выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (501 560), Испания (158 273), Италия (147 577), Германия (122 171) и Франция (125 931).
Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала
Пожар в Чернобыльской зоне: последние новости
- По состоянию на 11 апреля спасатели пытаются ликвидировать несколько очагов возгорания. На территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничества продолжается тушение пожаров. Там продолжает гореть травяной настил и лесные подстилки отдельными очагами.
- В ГСЧС говорят, что на данный момент ситуация контролируема. Ранее в ведомстве подчеркивали, что она – сложная.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Горела трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наиболее плохой ситуация была в воскресенье, 5 апреля, на второй день пожара. Тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.
- Правоохранители уже задержали подозреваемого и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района Киевской области. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
- ГАЗО с 18 марта временно запретило посещение Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения до окончания карантина.
Что известно о возможных причинах пожара
- Огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника,
- На территории зоны размещаются линии электропередач, от замыкания могла возникнуть искра, и это, вероятно, привело к легкому воспламенению сухой травы,
- Умышленные поджоги, были зафиксированы очаги пожара, которые были далеко друг от друга.
- Убытки от пожаров в Чернобыльской зоне оценивается в десятки миллионов гривен.
- Точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления. Но по состоянию на 8 апреля он составляет 3500 гектаров.
Дни борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: смотрите видео
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