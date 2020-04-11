Головні новини 11 квітня: Зеленський на Донбасі, зміни до держбюджету
Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Донбас. Затверджено проєкт змін до держбюджету. В Україні вже 2513 випадків коронавірусу. Назвали ймовірні причини масштабних пожеж у Чорнобильській зоні. Такими були головні новини 11 квітня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Зеленський з візитом на Донбасі
Цікаво 70% українців вважають, що Зеленський не справляється з війною на Донбасі
- Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав з робочим візитом на Донеччину та Запоріжжя. Попри карантин в Україні, він захотів побачити українських військових на Донбасі.
- Спершу президент поїхав до Покровська, де розміщене наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталю. Він ознайомився з роботою наметового містечка, де лікуватимуть хворих на коронавірус військових. Президент подякував лікарям за роботу і вручив їм нагороди.
Дивіться відео вручення нагород Зеленським:
- У Петрівському Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на цій ділянці. Натомість йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут – контрольована та спокійна.
- Зеленський також побував на меморіалі загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк. Сюди Володимир Зеленський прибув разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вони вшанували пам'ять загиблих і поклали до меморіалу квіти.
Зверніть увагу! Бойовики обстріляли автобус Златоустівка – Донецьк із реактивних артсистем БМ-21 "Град" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 зазнали поранень різного ступеня важкості.
- Крім того, Зеленський поклав квіти до пам’ятного знаку Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року. Він захищав побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.
- Після Донбасу Зеленський відвідав Бердянськ на Запоріжжі. Тут він обговорив питання створення об'єктів воєнної інфраструктури воєнно-морської бази "Схід" ВМС України. Він наголосив, що саме в цьому місці дуже важливо мати свої кораблі. Адже таким чином Україна захистить свої порти і торгівлю.
Дивіться відео візиту Володимира Зеленського на Донбас:
Проєкт змін до держбюджету затверджено
Актуально Місцевим громадам у новому бюджеті скоротять фінансування на 11 мільярдів гривень
На засіданні 11 квітня бюджетний комітет таки затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік.
Які зміни внесли у бюджет:
- Фонд на боротьбу з COVID-19 знову зменшили. Тепер він становить 64,9 мільярда гривень.
- Відновили дотацію аграріям в розмірі 4 мільярдів гривень (Кабмін пропонував 2,5 мільярда гривень);
- Додали 100 мільйонів гривень на будівництво аеропорту Дніпра (уряд пропонував не виділяти на це гроші);
- Збільшили на 21 мільйон гривень видатки на Український інститут при МЗС України;
- Виділили 15 мільйонів на національний парк "Софіївка".
Гроші у держбюджеті перерозподіляють, щоб спрямувати їх на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.
На що витратять гроші:
- підвищення виплат медичним та іншим працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом;
- закупівля товарів, робіт і послуг для боротьби з коронавірусом, зокрема апаратів; штучної вентиляції легень, медичних масок, антисептиків, тестів для виявлення коронавірусної інфекції;
- соціальна підтримка пенсіонерів;
- підтримка людей, які втратили роботу через карантинні заходи;
- поповнення резервного фонду державного бюджету.
Зверніть увагу! Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 13 квітня о 14:00. Головне питання цього засідання – зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19. Водночас, правки до скандального "антиколомойського" закону про банки не розглядатимуть.
Хроніки коронавірусу: останні новини
- В Україні підтверджено 2513 випадків COVID-19 (з них 310 – за останню добу). 73 людини померли від коронавірусу, 79 одужали.
- У Миколаївській області підтвердили перші два випадки коронавірусу. Заразилися літні жінки. Вони є жителями села Воронівка, що у Вознесенському районі. За даними ЗМІ, їх могли інфікувати заробітчани, що нещодавно повернулися до села з Польщі. Наразі стан хворих оцінюють як середньої тяжкості.
- У Збройних силах України станом на 11 квітня зареєстрували вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих є один летальний випадок. Загалом на самоізоляції перебувають 180 осіб.
- У Києві за добу виявили 48 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки – 3, 11 та 15 років, 24 чоловіків віком від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик. Загалом у столиці – вже 396 інфікованих. Крім того, за добу було зафіксовано ще один летальний випадок. Загальна кількість жертв становить 7 осіб.
- МОЗ змінило алгоритм щодо тестування хворих на коронавірус. Тепер перевірятимуть усіх з діагнозом пневмонія, навіть летальні випадки. Таким чином, відомство хоче збільшити кількість тестувань на COVID-19.
- У світі підтверджено 1 691 719 випадків COVID-19. 102 502 людини померли від коронавірусу, понад 377 тисяч одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (501 560), Іспанія (158 273), Італія (147 577), Німеччина (122 171) і Франція (125 931).
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
Пожежа у Чорнобильській зоні: останні новини
- Станом на 11 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання. На території Корогодського, Денисовецького і Котовського лісництв продовжується гасіння пожеж. Там продовжує горіти трав'яний настил та лісові підстилки окремими осередками.
- У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
- ДАЗВ з 18 березня тимчасово зупинило відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони обов'язкового відселення до закінчення карантину.
Що відомо про ймовірні причини пожежі
- Вогонь "прийшов" у зону відчуження з Житомирської області з боку Древлянського заповідника,
- На території зони розміщуються лінії електропередач, від замикання могла виникнути іскра, і це, імовірно, призвело до легкого займання сухої трави,
- Навмисні підпали, адже було зафіксовано осередки пожежі, які були далеко один від одного.
- Збитки від пожеж у Чорнобильській зоні оцінюють у десятки мільйонів гривень.
- Точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Але станом на 8 квітня він становить 3,5 тисяч гектарів.
Дні боротьби з пожежею у Чорнобильській зоні: дивіться відео
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