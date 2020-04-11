Головні новини 11 квітня: Зеленський на Донбасі, зміни до держбюджету

Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Донбас. Затверджено проєкт змін до держбюджету. В Україні вже 2513 випадків коронавірусу. Назвали ймовірні причини масштабних пожеж у Чорнобильській зоні. Такими були головні новини 11 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зеленський з візитом на Донбасі

Цікаво 70% українців вважають, що Зеленський не справляється з війною на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав з робочим візитом на Донеччину та Запоріжжя. Попри карантин в Україні, він захотів побачити українських військових на Донбасі.

Спершу президент поїхав до Покровська, де розміщене наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталю. Він ознайомився з роботою наметового містечка, де лікуватимуть хворих на коронавірус військових. Президент подякував лікарям за роботу і вручив їм нагороди.

Дивіться відео вручення нагород Зеленським:

У Петрівському Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на цій ділянці. Натомість йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут – контрольована та спокійна.

Зеленський також побував на меморіалі загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк. Сюди Володимир Зеленський прибув разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вони вшанували пам'ять загиблих і поклали до меморіалу квіти.

Зверніть увагу! Бойовики обстріляли автобус Златоустівка – Донецьк із реактивних артсистем БМ-21 "Град" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Крім того, Зеленський поклав квіти до пам’ятного знаку Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року. Він захищав побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.

– командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року. Він захищав побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію. Після Донбасу Зеленський відвідав Бердянськ на Запоріжжі. Тут він обговорив питання створення об'єктів воєнної інфраструктури воєнно-морської бази "Схід" ВМС України. Він наголосив, що саме в цьому місці дуже важливо мати свої кораблі. Адже таким чином Україна захистить свої порти і торгівлю.

Дивіться відео візиту Володимира Зеленського на Донбас:

Проєкт змін до держбюджету затверджено

Актуально Місцевим громадам у новому бюджеті скоротять фінансування на 11 мільярдів гривень

На засіданні 11 квітня бюджетний комітет таки затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік.

Які зміни внесли у бюджет:

Фонд на боротьбу з COVID-19 знову зменшили. Тепер він становить 64,9 мільярда гривень.

Відновили дотацію аграріям в розмірі 4 мільярдів гривень (Кабмін пропонував 2,5 мільярда гривень);

Додали 100 мільйонів гривень на будівництво аеропорту Дніпра (уряд пропонував не виділяти на це гроші);

Збільшили на 21 мільйон гривень видатки на Український інститут при МЗС України;

Виділили 15 мільйонів на національний парк "Софіївка".

Гроші у держбюджеті перерозподіляють, щоб спрямувати їх на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.

На що витратять гроші:

підвищення виплат медичним та іншим працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом;

закупівля товарів, робіт і послуг для боротьби з коронавірусом, зокрема апаратів; штучної вентиляції легень, медичних масок, антисептиків, тестів для виявлення коронавірусної інфекції;

соціальна підтримка пенсіонерів;

підтримка людей, які втратили роботу через карантинні заходи;

поповнення резервного фонду державного бюджету.

Зверніть увагу! Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 13 квітня о 14:00. Головне питання цього засідання – зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19. Водночас, правки до скандального "антиколомойського" закону про банки не розглядатимуть.

Хроніки коронавірусу: останні новини

В Україні підтверджено 2513 випадків COVID-19 (з них 310 – за останню добу). 73 людини померли від коронавірусу, 79 одужали.

У Миколаївській області підтвердили перші два випадки коронавірусу . Заразилися літні жінки. Вони є жителями села Воронівка, що у Вознесенському районі. За даними ЗМІ, їх могли інфікувати заробітчани, що нещодавно повернулися до села з Польщі. Наразі стан хворих оцінюють як середньої тяжкості.

. Заразилися літні жінки. Вони є жителями села Воронівка, що у Вознесенському районі. За даними ЗМІ, їх могли інфікувати заробітчани, що нещодавно повернулися до села з Польщі. Наразі стан хворих оцінюють як середньої тяжкості. У Збройних силах України станом на 11 квітня зареєстрували вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих є один летальний випадок. Загалом на самоізоляції перебувають 180 осіб.

захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих є один летальний випадок. Загалом на самоізоляції перебувають 180 осіб. У Києві за добу виявили 48 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки – 3, 11 та 15 років, 24 чоловіків віком від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик. Загалом у столиці – вже 396 інфікованих. Крім того, за добу було зафіксовано ще один летальний випадок. Загальна кількість жертв становить 7 осіб.

COVID-19. Зокрема, захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років, три дівчинки – 3, 11 та 15 років, 24 чоловіків віком від 20 до 82 років і 12-річний хлопчик. Загалом у столиці – вже 396 інфікованих. Крім того, за добу було зафіксовано ще один летальний випадок. Загальна кількість жертв становить 7 осіб. МОЗ змінило алгоритм щодо тестування хворих на коронавірус . Тепер перевірятимуть усіх з діагнозом пневмонія, навіть летальні випадки. Таким чином, відомство хоче збільшити кількість тестувань на COVID-19.

. Тепер перевірятимуть усіх з діагнозом пневмонія, навіть летальні випадки. Таким чином, відомство хоче збільшити кількість тестувань на COVID-19. У світі підтверджено 1 691 719 випадків COVID-19. 102 502 людини померли від коронавірусу, понад 377 тисяч одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (501 560), Іспанія (158 273), Італія (147 577), Німеччина (122 171) і Франція (125 931).



Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Пожежа у Чорнобильській зоні: останні новини

Станом на 11 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання. На території Корогодського, Денисовецького і Котовського лісництв продовжується гасіння пожеж. Там продовжує горіти трав'яний настил та лісові підстилки окремими осередками.

У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався . Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.

. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва. Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.

– це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави. ДАЗВ з 18 березня тимчасово зупинило відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони обов'язкового відселення до закінчення карантину.

Що відомо про ймовірні причини пожежі

Вогонь "прийшов" у зону відчуження з Житомирської області з боку Древлянського заповідника,

На території зони розміщуються лінії електропередач, від замикання могла виникнути іскра, і це, імовірно, призвело до легкого займання сухої трави,

Навмисні підпали, адже було зафіксовано осередки пожежі, які були далеко один від одного.

Збитки від пожеж у Чорнобильській зоні оцінюють у десятки мільйонів гривень .

. Точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Але станом на 8 квітня він становить 3,5 тисяч гектарів.

Дні боротьби з пожежею у Чорнобильській зоні: дивіться відео