Главные новости 12 апреля: несовершенство закона о карантине, дата пика эпидемии в Украине

В Черновицкой области суд не смог оштрафовать нарушителя закона о карантине, все из-за несовершенства самого закона. Главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал дату пика эпидемии коронавируса в Украине. Боевики на Донбассе в Вербное воскресенье устроили боевые провокации. Такими были главные новости 12 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Несовершенство закона о карантине

На Буковине Кельменецкий районный суд не сумел оштрафовать мужчину за отсутствие маски в общественном месте. Все из-за того, что в законе не указано, что он должен был самостоятельно сшить или купить маску.

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В полдень 6 апреля этот мужчина находился на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны Черновицкой области без защитной маски. В полиции считают, что он нарушил ограничения о предотвращении распространения коронавируса.

Впрочем, мужчина объяснил: он не имел возможности купить в селе маску или изготовить ее, поэтому был на остановке без защиты на лице. По его словам, бесплатно маску ему никто не предлагал. Он также добавил, что сожалеет и раскаивается в содеянном.

Суд решил закрыть дело из-за отсутствия состава админправонарушения. По словам мужчины, он был без маски из-за отсутствия средств на ее приобретение и из-за невозможности изготовить ее самостоятельно.

Закон предусматривает, что финансирование мер против распространения коронавируса осуществляется из государственного или местных бюджетов, в отдельных случаях – за деньги предприятий.

В материалах дела отсутствуют доказательства, которые подтверждали бы, что гражданин, согласно закону, за собственные средства обязан купить или сшить респиратор или защитную маску.

Также в деле отсутствуют доказательства, что государство ему профинансировало приобретение и изготовление маски, и при таких условиях он нарушил запрет находиться в общественных местах без маски.

Что юристы говорят о "карантинном" законодательстве?

В юридических кругах соглашаются с тезисом, что принятый закон о карантине, мягко говоря, несовершенен и может легко "рассыпаться" в суде.

Впрочем, юристы объясняют у власти было два пути: принять несовершенный закон, который поможет уберечься от распространения вируса, или же потратить на более детально проанализированный закон значительно больше времени, которое в период пандемии является решающим.



Правила и ограничения в связи с карантином в Украине / Инфографика 24 канала

Дата пика эпидемии в Украине

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал предположительную дату пика эпидемии коронавируса в Украине. Она почти точно совпадет с Пасхой и, по прогнозам, будет 17 апреля.

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Ожидается, что пик будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах,

– пояснил Ляшко.

Он, в частности, сравнил распространение коронавируса в Украине с Италией. Например, благодаря введению ограничений от первой сотни до первой тысячи больных Украина шла значительно дольше.

От первой тысячи до первых 10 тысяч больных Украина тоже идет значительно медленнее, но еще пока трудно сказать, каким будет окончательный результат.

"Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Когда коллеги выезжают в регионы, то видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир, и Украину в том числе", – заявил замминистра.

Виктор Ляшко заверил, что по прогнозам Министерства здравоохранения, после 17 апреля в Украине начнется стабильное снижение количества больных коронавирусом.

После этого мы будем поэтапно отменять жесткие карантинные меры, выпуская людей на работу, открывая проведение ВНО,

– резюмировал главный санитарный врач.



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Провокации боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе устроили вооруженные провокации прямо в Вербное воскресенье. Российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых гранатометов.

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Вследствие вражеских обстрелов на Луганщине погиб украинский боец, еще один – получил ранения.

Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступные действия враг понесет заслуженное наказание,

– заверили в штабе ООС.

Пока никакой информации о погибшем украинском герое нет, известно только, что он стал 45 бойцом, который погиб в этом году в зоне проведения ООС. Командование Объединенных сил выразило свои соболезнования его близким и родным.

Коронавирус в Украине: главное за день

За последние сутки в Украине подтвердили 266 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом по состоянию на 12 апреля в Украине подвтердили всего 2 тысячи 777 случаев заражения.

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Вследствие болезни 83 человека умерли, но 89 смогли выздороветь. Коронавирус в регионах Украины: