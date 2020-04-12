Головні новини 12 квітня: недосконалість закону про карантин, дата піку епідемії в Україні

У Чернівецькій області суд не зміг оштрафувати порушника закону про карантин, усе через недосконалість самого закону. Головний санлікар України Віктор Ляшко назвав дату піку епідемії коронавірусу в Україні. Бойовики на Донбасі у Вербну неділю влаштували бойові провокації.Такими були головні новини 12 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Недосконалість закону про карантин

На Буковині Кельменецький районний суд не зумів оштрафувати чоловіка через відсутність маски у громадському місці. Усе через те, що в законі не вказано, що він мав самостійно пошити або придбати маску.

Цікаво У Києві поліція застосувала дрони для контролю карантину: відео

Опівдні 6 квітня цей чоловік перебував на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Чернівецької області без захисної маски. У поліції вважають, що він порушив обмеження про запобігання поширенню коронавірусу.

Втім, чоловік пояснив: він не мав змоги придбати в селі маску чи виготовити її, тому був на зупинці без захисту на обличчі. За його словами, безкоштовно маску йому ніхто не пропонував. Він також додав, що шкодує та розкаюється у вчиненому.

Суд вирішив закрити справу через відсутність складу адмінправопорушення. За словами чоловіка, він був без маски через відсутність коштів на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

Закон передбачає, що фінансування заходів проти поширення коронавірусу здійснюється з державного або місцевих бюджетів, в окремих випадках – за гроші підприємств.

У матеріалах справи відсутні докази, які підтверджували б, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний купити чи пошити респіратор чи захисну маску.

Також у справі відсутні докази, що держава йому профінансувала придбання та виготовлення маски і за таких умов він порушив заборону перебувати в громадських місцях без маски.

Що юристи кажуть про "карантинне" законодавство?У юридичних колах погоджуються з тезою, що ухвалений закон про карантин, м'яко кажучи, недосконалий і може легко "розсипатися" в суді.



Втім юристи пояснюють у влади були два шляхи: схвалити недосконалий закон, який допоможе уберегтися від поширення вірусу, або ж витратити на більш детально проаналізований закон значно більше часу, який у період пандемії є вирішальним.



Правила і обмеження у зв'язку з карантином в Україні / інфографіка 24 каналу

Дата піку епідемії в Україні

Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав імовірну дату піку епідемії коронавірусу в Україні. Вона майже точно співпаде з Великоднем і, за прогнозами, буде 17 квітня.

Цікаво Коронавірус стане сезонним і повторюватиметься циклічно, – Ляшко

Очікується, що пік буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був в європейських країнах,

– пояснив Ляшко.

Він, зокрема, порівняв поширення коронавірусу в Україні з Італією. Наприклад, завдяки запровадженню обмежень від першої сотні до першої тисячі хворих Україна йшла значно довше.

Від першої тисячі до перших 10 тисяч хворих Україна теж іде значно повільніше, але ще поки важко сказати, яким буде остаточний результат.

"Нам всі кричать, що ми мало тестуємо. Ми не мало тестуємо, ми тестуємо всіх, кого потрібно тестувати. Коли виїжджають колеги в регіони, то бачать, де порушуються наші алгоритми. Проте чарівний пендель врятує цей світ і Україну в тому числі", – заявив заступник міністра.

Віктор Ляшко запевнив, що за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, після 17 квітня в Україні розпочнеться стабільне зниження кількості хворих на коронавірус.

Після цього ми будемо поетапно скасовувати жорсткі карантинні заходи, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО,

– резюмував головний санітарний лікар.



Як проходить захворювання на коронавірус – статистика / інфографіка 24 каналу

Провокації бойовиків на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі влаштували збройні провокації просто у Вербну неділю. Російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України з ручних протитанкових гранатометів.

Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 44 військові: поіменний список

Внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині загинув український боєць, ще один – отримав поранення.

Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання,

– запевнили у штабі ООС.

Наразі жодної інформації про загиблого українського героя немає, відомо лише, що він став 45 бійцем, який загинув цього року у зоні проведення ООС. Командування Об'єднаних сил висловило свої співчуття його близьким і рідним.

Коронавірус в Україні: головне за день

За останню добу в Україні підтвердили 266 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином станом на 12 квітня в Україні підвтердили загалом 2 тисячі 777 випадків зараження.

Цікаво Зеленський пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини чи ліків від COVID-19

Внаслідок хвороби 83 людей померли, але 89 змогли одужати. Коронавірус у регіонах України: