Главные новости 16 апреля: обмен пленными и песчаные бури в Украине
Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 16 апреля. Верховная Рада приняла ряд важных законопроектов. Украину накрыли пылевые бури. Чернобыльская зона снова горит. Такими были главные новости 16 апреля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Обмен пленными: как это было
Актуально Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцах
16 апреля прошел пасхальный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса. На Родину вернулись 20 пленников, среди которых не только гражданские, но и военные.
Как состоялся обмен пленными
- Первая часть обмена началась утром 16 апреля КПВВ "Майорск" с боевиками оккупированной Донетчины. Они передали украинской стороне 9 пленников.
- Вторая часть обмена прошла между Украиной и подконтрольными РФ боевиками Луганщины. Они отдали 11 пленных украинцев.
- После обмена все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Это связано со вспышкой коронавируса на оккупированных территориях. Официальные списки освобожденных уже опубликовали на сайте Офиса Президента.
Реакция на обмен пленных
- В ОБСЕ уже успели приветствовать такой обмен и призвали стороны продолжать работать на урегулирование гуманитарной и ситуации безопасности на Донбассе.
- Россия также положительно оценила событие. Там говорят, что это шаг в направлении выполнения решений нормандского саммита.
- В то же время Международный комитет Красного Креста отметил, что во время обмена пленными между Украиной и ОРДЛО 16 апреля были недостаточно приняты дополнительные меры. Говорится о несоблюдении карантинных ограничений в условиях пандемии.
Обратите внимание! Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что следующий обмен пленными может пройти через месяц. Новый обмен, скорее всего, тоже состоится с боевиками на Донбассе.
Кого боевики вернули Украине – список
Пленные, которых удерживали на территории оккупированной Донецкой области:
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский)
- Карась Владимир (правоохранитель)
- Костев Евгений (гражданский) 05. 05. 1980 года рождения.
- Помеляйко Александр (гражданский) 21. 09. 1986 года рождения.
- Садовский Александр (гражданский) 12. 05. 1976 года рождения.
- Сирык Вадим (гражданский)
- Шайдов Виктор – военный Вооруженных сил Украины. В 2019 году он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области.
Пленные, которых удерживали на территории оккупированной Луганской области:
- Желдак Виталий (гражданский)
- Миронич Сергей (гражданский)
- Можаев Валентин (гражданский)
- Полозов Николай (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Кого Украина отдала боевикам
- Украина передала боевикам 14 человек.
- 10 удерживаемых лиц украинская сторона передала боевикам оккупированного Донбасса. Еще 4 человек передали на оккупированную Луганщину (ОРЛО запрашивали 7 человек, но трое отказались возвращаться).
- Среди этих людей: агент ФСБ, боевики и диверсанты.
Подробнее о людях, которых Украина отдала оккупантам, читайте по ссылке.
Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео
Что напринимала Верховная Рада
Актуально Арахамия рассказал, когда может состояться следующее внеочередное заседание Верховной Рады
Верховная Рада 16 апреля на внеочередном заседании приняла ряд важных законопроектов.
Закон о местном самоуправлении
Во втором чтении депутаты парламента одобрили внесение изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Это важнейший законопроект для завершения децентрализации и проведения местных выборов.
В первом чтении законопроект одобрили 17 января 2020 года. Теперь Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, а это важно для продолжения децентрализации и проведения местных выборов в 2020 году.
- Закон дает возможность правительству принять необходимые решения по утверждению административно-территориального устройства на уровне общин и районов: вводит понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной общины.
- Предлагает к принятию закон об административно-территориальном устройстве Украины, уполномочить Кабмин определять административные центры и территории территориальных общин.
- Позволяет подавать в Верховную Раду Украины объекты законодательных актов по образованию и ликвидации районов.
Законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает
Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Заметим, что нардепы часто подают десятки правок в законопроекты для того, чтобы затянуть рассмотрение закона.
- Не менее, чем одна треть от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабмин могут внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановит единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.
- Только по процедурным решениям парламента можно проводить обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключения в целом или ее части.
- В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка является отсутствующей в предложенной головным комитетом редакции.
Обратите внимание! Депутаты из так называемой орбиты Коломойского взялись сразу же блокировать сами изменения в регламент. На сайте парламента сейчас зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание законопроекта "О противодействии законодательному спаму".
Что известно о представлении депутатами тысяч правок?Теперь в "антиколомойский" законопроект ко второму чтению, который крайне необходим для получения кредита от МВФ, уже подали более 16 тысяч правок. Такое количество правок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины. Ранее более 4 тысяч правок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.
Соглашение с Европой о гранте для вузов
Соглашение на выделение гранта между Европейским инвестиционным банком и Украиной заключили еще в 2018 году. Однако, лишь 16 апреля 2020 года его ратифицировала Верховная Рада. Инициировал и внес в Раду законопроект Владимир Зеленский.
- Предложенный проект предоставит университетам-участникам помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии.
- Будет усовершенствован их институциональный потенциал за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления.
- Реализация этого проекта не требует финансирования из государственного или местного бюджетов, энергоэффективность вузов будут улучшать за счет гранта.
Штрафы за повреждение телекоммуникаций
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Следовательно, умышленное повреждение проводов может нести за собой даже реальный срок в тюрьме.
- Коснутся изменения как нарушений правил охраны сетей, так и умышленного повреждения.
- Первое влечет за собой наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц наказание в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Они не пересматривались с 2001 года. Ранее такое преступление наказывалось штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы.
- Теперь же может повлечь за собой и лишение свободы, если повреждения привели к исчезновению телекоммуникационных услуг.
- Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, – наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
- Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Обратите внимание! Сейчас необлагаемый минимум равен 17 гривен. Что касается повреждения сетей, то штрафы вырастут в разы.
Пылевые бури в Украине: почему это происходит
Детали Песчаная буря в Киеве: 5 человек госпитализировали с травмами
- 16 апреля в некоторых районах Киева и ряде городков в области поднялась песчаная буря, видимость значительно ухудшилась. В столице сильный ветер снес часть лесов Подольского моста, в Ирпене – повредил крышу одного из домов.
- Похожая ситуация сложилась и на Житомирщине. На автодорогах Киев – Чоп и Киев – Ковель 16 апреля в пределах Житомирской области из-за песчаной бури снизилась видимость. Из-за сильных порывов ветра наблюдается задымление.
- Из-за песчаной бури в Киеве в больницы попали 5 человек. Они получили травмы из-за падения деревьев и телевизионных антенн.
- Ранее из-за сильного ветра под Киевом столкнулись 4 грузовика и 2 легковых автомобиля: есть погибшие и травмированные.
- В то же время в ГСЧС Киева сообщили, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий.
- Полиция призывает водителей, которые заезжают в район, где образовалась песчаная буря или значительное задымление, остановиться в безопасном месте и переждать такое явление.
Какова причина песчаной бури?В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.
Песчаная буря на Киевщине – смотрите видео 24 канала
Чернобыль снова пылает
Интересно Разрушительные пожары в Чернобыльской зоне: сколько туристических объектов потеряла Украина
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения более 10 суток продолжался пожар, с которым боролись спасатели. 14 апреля сообщили о том, что открытого огня уже нет, наблюдают тления в отдельных ячейках. Впрочем, уже 16 апреля снова стало известно об открытом огне.
Что известно о возобновлении пожара 16 апреля
О возобновлении пожаров в Чернобыльской зоне сообщил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Он продемонстрировал фото, где есть открытый очаг вблизи с бывшим селом Корогод Чернобыльского района.
По словам туроператора, на новое возгорание повлияла песчаная буря – она во многих местах разожгла очаги тления до открытого пожара.
Пожар в Чернобыльской зоне 16 апреля / фото Ярослава Емельянченко
Что говорят в ГСЧС и МВД
- В ГСЧС сообщили, что из-за мощного ветра возникли три места возгорания. Впрочем, они не являются масштабными и не представляют особой угрозы.
- Пожарные продолжают поливать отдельные участки, где тлеют остатки древесины, поваленные сухие деревья, а также торфяники. Однако из-за шквального ветра ситуация осложнилась.
- В ГСЧС отмечают, что угрозы для критических объектов, в частности "Укрытия", "Вектора", нет.
- Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что ситуация с тушением очагов возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС контролируемая, однако из-за сильного ветра невозможно применять для ликвидации пожара авиацию.
Обратите внимание! Правоохранители уже задержали людей, которых подозревают в поджогах. Из-за того что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а затем распространился на большую площадь.
Почему нельзя сжигать сухую траву: смотрите видео
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