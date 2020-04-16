Главные новости 16 апреля: обмен пленными и песчаные бури в Украине

Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 16 апреля. Верховная Рада приняла ряд важных законопроектов. Украину накрыли пылевые бури. Чернобыльская зона снова горит. Такими были главные новости 16 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Обмен пленными: как это было

Актуально Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцах

16 апреля прошел пасхальный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса. На Родину вернулись 20 пленников, среди которых не только гражданские, но и военные.

Как состоялся обмен пленными

Первая часть обмена началась утром 16 апреля КПВВ "Майорск" с боевиками оккупированной Донетчины. Они передали украинской стороне 9 пленников.

Вторая часть обмена прошла между Украиной и подконтрольными РФ боевиками Луганщины. Они отдали 11 пленных украинцев.

После обмена все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Это связано со вспышкой коронавируса на оккупированных территориях. Официальные списки освобожденных уже опубликовали на сайте Офиса Президента.

Реакция на обмен пленных

В ОБСЕ уже успели приветствовать такой обмен и призвали стороны продолжать работать на урегулирование гуманитарной и ситуации безопасности на Донбассе.

Россия также положительно оценила событие. Там говорят, что это шаг в направлении выполнения решений нормандского саммита.

В то же время Международный комитет Красного Креста отметил, что во время обмена пленными между Украиной и ОРДЛО 16 апреля были недостаточно приняты дополнительные меры. Говорится о несоблюдении карантинных ограничений в условиях пандемии.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что следующий обмен пленными может пройти через месяц. Новый обмен, скорее всего, тоже состоится с боевиками на Донбассе.

Кого боевики вернули Украине – список

Пленные, которых удерживали на территории оккупированной Донецкой области:

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский) Карась Владимир (правоохранитель) Костев Евгений (гражданский) 05. 05. 1980 года рождения. Помеляйко Александр (гражданский) 21. 09. 1986 года рождения. Садовский Александр (гражданский) 12. 05. 1976 года рождения. Сирык Вадим (гражданский) Шайдов Виктор – военный Вооруженных сил Украины. В 2019 году он попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области.

Пленные, которых удерживали на территории оккупированной Луганской области:

Желдак Виталий (гражданский) Миронич Сергей (гражданский) Можаев Валентин (гражданский) Полозов Николай (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Табачный Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

Кого Украина отдала боевикам

Украина передала боевикам 14 человек. 10 удерживаемых лиц украинская сторона передала боевикам оккупированного Донбасса. Еще 4 человек передали на оккупированную Луганщину (ОРЛО запрашивали 7 человек, но трое отказались возвращаться). Среди этих людей: агент ФСБ, боевики и диверсанты.

Подробнее о людях, которых Украина отдала оккупантам, читайте по ссылке.

Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

Что напринимала Верховная Рада

Актуально Арахамия рассказал, когда может состояться следующее внеочередное заседание Верховной Рады

Верховная Рада 16 апреля на внеочередном заседании приняла ряд важных законопроектов.

Закон о местном самоуправлении

Во втором чтении депутаты парламента одобрили внесение изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине". Это важнейший законопроект для завершения децентрализации и проведения местных выборов.

В первом чтении законопроект одобрили 17 января 2020 года. Теперь Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, а это важно для продолжения децентрализации и проведения местных выборов в 2020 году.

Закон дает возможность правительству принять необходимые решения по утверждению административно-территориального устройства на уровне общин и районов: вводит понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной общины.

Предлагает к принятию закон об административно-территориальном устройстве Украины, уполномочить Кабмин определять административные центры и территории территориальных общин.

Позволяет подавать в Верховную Раду Украины объекты законодательных актов по образованию и ликвидации районов.

Законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает

Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Заметим, что нардепы часто подают десятки правок в законопроекты для того, чтобы затянуть рассмотрение закона.

Не менее, чем одна треть от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабмин могут внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом. Это остановит единоличные представления на отмену какого-то закона, который уже одобрило большинство.

Только по процедурным решениям парламента можно проводить обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключения в целом или ее части.

В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка является отсутствующей в предложенной головным комитетом редакции.

Обратите внимание! Депутаты из так называемой орбиты Коломойского взялись сразу же блокировать сами изменения в регламент. На сайте парламента сейчас зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание законопроекта "О противодействии законодательному спаму".

Что известно о представлении депутатами тысяч правок?Теперь в "антиколомойский" законопроект ко второму чтению, который крайне необходим для получения кредита от МВФ, уже подали более 16 тысяч правок. Такое количество правок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины. Ранее более 4 тысяч правок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.

Соглашение с Европой о гранте для вузов

Соглашение на выделение гранта между Европейским инвестиционным банком и Украиной заключили еще в 2018 году. Однако, лишь 16 апреля 2020 года его ратифицировала Верховная Рада. Инициировал и внес в Раду законопроект Владимир Зеленский.

Предложенный проект предоставит университетам-участникам помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии.

Будет усовершенствован их институциональный потенциал за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления.

Реализация этого проекта не требует финансирования из государственного или местного бюджетов, энергоэффективность вузов будут улучшать за счет гранта.

Штрафы за повреждение телекоммуникаций

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей. Следовательно, умышленное повреждение проводов может нести за собой даже реальный срок в тюрьме.

Коснутся изменения как нарушений правил охраны сетей, так и умышленного повреждения.

Первое влечет за собой наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц наказание в размере от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Они не пересматривались с 2001 года. Ранее такое преступление наказывалось штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы.

Теперь же может повлечь за собой и лишение свободы, если повреждения привели к исчезновению телекоммуникационных услуг.

Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, – наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Обратите внимание! Сейчас необлагаемый минимум равен 17 гривен. Что касается повреждения сетей, то штрафы вырастут в разы.

Пылевые бури в Украине: почему это происходит

Детали Песчаная буря в Киеве: 5 человек госпитализировали с травмами

16 апреля в некоторых районах Киева и ряде городков в области поднялась песчаная буря, видимость значительно ухудшилась. В столице сильный ветер снес часть лесов Подольского моста, в Ирпене – повредил крышу одного из домов.

Похожая ситуация сложилась и на Житомирщине. На автодорогах Киев – Чоп и Киев – Ковель 16 апреля в пределах Житомирской области из-за песчаной бури снизилась видимость. Из-за сильных порывов ветра наблюдается задымление.

Из-за песчаной бури в Киеве в больницы попали 5 человек. Они получили травмы из-за падения деревьев и телевизионных антенн.

Ранее из-за сильного ветра под Киевом столкнулись 4 грузовика и 2 легковых автомобиля: есть погибшие и травмированные.

В то же время в ГСЧС Киева сообщили, что в столице упали два столба электросетей, а также оборвало одну из линий.

Полиция призывает водителей, которые заезжают в район, где образовалась песчаная буря или значительное задымление, остановиться в безопасном месте и переждать такое явление.

Какова причина песчаной бури?В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.

Песчаная буря на Киевщине – смотрите видео 24 канала

Чернобыль снова пылает

Интересно Разрушительные пожары в Чернобыльской зоне: сколько туристических объектов потеряла Украина

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения более 10 суток продолжался пожар, с которым боролись спасатели. 14 апреля сообщили о том, что открытого огня уже нет, наблюдают тления в отдельных ячейках. Впрочем, уже 16 апреля снова стало известно об открытом огне.

Что известно о возобновлении пожара 16 апреля

О возобновлении пожаров в Чернобыльской зоне сообщил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Он продемонстрировал фото, где есть открытый очаг вблизи с бывшим селом Корогод Чернобыльского района.

По словам туроператора, на новое возгорание повлияла песчаная буря – она во многих местах разожгла очаги тления до открытого пожара.



Пожар в Чернобыльской зоне 16 апреля / фото Ярослава Емельянченко

Что говорят в ГСЧС и МВД

В ГСЧС сообщили, что из-за мощного ветра возникли три места возгорания. Впрочем, они не являются масштабными и не представляют особой угрозы.

Пожарные продолжают поливать отдельные участки, где тлеют остатки древесины, поваленные сухие деревья, а также торфяники. Однако из-за шквального ветра ситуация осложнилась.

В ГСЧС отмечают, что угрозы для критических объектов, в частности "Укрытия", "Вектора", нет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что ситуация с тушением очагов возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС контролируемая, однако из-за сильного ветра невозможно применять для ликвидации пожара авиацию.

Обратите внимание! Правоохранители уже задержали людей, которых подозревают в поджогах. Из-за того что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а затем распространился на большую площадь.

Почему нельзя сжигать сухую траву: смотрите видео