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Главные новости 21 июля: "потопы" в Украине, Суперкубок и бой Усик – Гассиев

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Главные новости 21 июля в Украине и мире: Усик, Суперкубок и "потопы"
Главные новости 21 июля в Украине и мире: Усик, Суперкубок и "потопы"

В субботу, 21 июля, в Украине господствовали проливные дожди, которые вызвали "потопы" в некоторых городах. Одесса готовилась к матчу Суперкубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Обсуждали и бой украинца Александра Усика против россиянина Мурата Гассиева. Такими были главные новости субботы, 21 июля, в Украине.

"Потоп" в Украине

В субботу в Украине вместе с жарой царили дожди и грозы. Кое-где осадки были настолько обильными, что стоковые системы не могли справиться с водой.

Из-за мощного ливня в Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы. На роликах, которые сняли очевидцы, видно, как улицы Киева из-за сильных осадков превратились в реки: автомобили фактически плавали в воде.

В Чернигове из-за мощных ливней затопило 4 канализационную насосную станцию (КНС) на перекрестке улицы Кольцевая и проспекта Мира.

Из-за чрезвычайной ситуации проводили отключения электроэнергии и канализации из района областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей и всего района ЗАЗа.

Суперкубок в Одессе

Матч между "Динамо" и "Шахтером" за Суперкубок Украины официально открыл новый футбольный сезон в Украине. Команды играют в Одессе на стадионе "Черноморец". Матч начался в 21 час.

Это уже 11-е противостояние между двумя топовыми украинскими командами. Пока в них равное количество побед в очных встречах – по пять. При этом "Шахтер" в целом восемь раз выигрывал Суперкубок Украины, "Динамо" же имеет в своем активе шесть трофеев.

Читайте также: Шахтер – Динамо: онлайн матча за Суперкубок Украины

Обе команды подошли к поединку в несколько обновленных составах. При этом потеря одних – это достижение других. Речь идет о форварде Жуниоре Мораесе. который летом в статусе свободного агента перебрался из "Динамо" в "Шахтер". До этого "горняки" тоже остались без нападающего, когда Факундо Феррейра перебрался в лиссабонскую "Бенфику". Что касается Мораеса, то ему гарантирован "теплый прием" от динамовских болельщиков на трибунах. Партнеры тоже ему несколько "пригрозили". Бразилец же заявил, что если забьет гол в ворота "Динамо", то будет праздновать это взятие ворот.

Бой Усик – Гассиев

Украинский боксер Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) проведут бой в финале Всемирной боксерской суперсерии. На кону четыре пояса чемпионов и чек на 10 миллионов долларов.

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Сам финал Всемирной боксерской серии пришлось провести на два месяца и десять дней позже, чем планировали. Все из-за травмы, которую получил Усик во время подготовки к бою.

Кроме даты проведения, изменилось и место. Поэтому вместо саудовской Джидды бой перенесли в российскую Москву. Как ни апеллировала украинская сторона против России как места проведения, организаторы WBSS решили по-своему.

Фото дня

Активисты вывесили плакат с требованием освободить Олега Сенцова на мосту у здания правительства Российской Федерации в Москве.

Теги: Новости Украины Новости политики Непогода в Украине Усик – Гассиев Александр Усик
Источник: 24 канал
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