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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из-за мощных гроз в Чернигове затопило насосную станцию: без воды осталась часть города

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Чернигов подтопило: часть города отключили от электроэнергии
Чернигов подтопило: часть города отключили от электроэнергии / скрин из видео

В Чернигове из-за мощных ливней затопило 4 канализационную насосную станцию (КНС) на перекрестке улицы Кольцевой и проспекта Мира.

Об этом информирует КП "Черниговводоканал" на своей странице в Facebook.

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Из-за того, что вода попадает сюда из всех холмов, было затоплено КНС. Сейчас затопило машинное отделение насосной станции. Людей мы эвакуировали,
– сообщают в предприятии.

Отмечается, что будет производиться отключение электроэнергии и канализации из района областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей и всего района ЗАЗа.

Кроме этого, в "Черниговводоканале" сделали предположение, что водоснабжение этих районов будет частично ограничено.

"Отводить канализацию сейчас некуда и первые этажи и частные дома могут быть подтоплены канализацией", – отметили там.

Сейчас на месте работает техника водоканала, однако с имеющимся объемом воды "пока справиться невозможно".

Кроме этого, в Чернигове затопило, в частности, улицу Селюка. Как сообщается, на месте возник стихийный митинг, а спасатели были вынуждены укрыться в машине подальше от разгневанных жителей.

 

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Чернигова
Источник: 24 канал
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