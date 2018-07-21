Через потужні грози у Чернігові затопило насосну станцію: без води залишилась частина міста

У Чернігові через потужні зливи затопило 4 каналізаційну насосну станцію (КНС) на перехресті вулиці Кольцевої та проспекту Миру.

Про це інформує КП "Чернігівводоканал" на своїй сторінці у Facebook.

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Через те, що вода потрапляє сюди з усіх пагорбів, було затоплено КНС. Наразі підтопило машинний відділ насосної станції. Людей ми евакуювали,

– повідомляють у підприємстві.

Зазначається, що буде проводитися відключення електроенергії та каналізації з району обласної психоневрологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин та всього району ЗАЗу.

Окрім цього, у "Чернігівводоканалі" зробили припущення, що водопостачання цих районів буде частково обмежено.

"Відводити каналізацію зараз нема куди і перші поверхи та приватні будинки можуть бути підтоплені каналізацією", – зазначили там.

Наразі на місці працює техніка водоканалу, однак з наявним обсягом води "поки справитися неможливо".

Окрім цього, у Чернігові затопило, зокрема, вулицю Селюка. Як повідомляється, на місці виник стихійний мітинг, а рятувальники були змушені сховатися в машині подалі від розгніваних жителів.