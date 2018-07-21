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Головні новини 21 липня: "потопи" в Україні, Суперкубок і бій Усик – Гаcсієв

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Головні новини 21 липня в Україні та світі: Усик, Суперкубок та "потопи"
Головні новини 21 липня в Україні та світі: Усик, Суперкубок та "потопи" / 24 канал

У суботу, 21 липня, в Україні панували проливні дощі, які спричинили "потопи" у деяких містах. Одеса готувалася до матчу Суперкубку України між "Шахтарем" та "Динамо". Обговорювали і бій українця Олександра Усика проти росіянина Мурата Гасієва. Такими були головні новини суботи, 21 липня, в Україні.

"Потопи" в Україні

У суботу в Україні разом зі спекою панували дощі та грози. Подекуди опади були настільки рясними, що стокові системи не могли впоратися з водою.

Через потужну зливу у Києві затопило вулиці Полярну, Богатирську та деякі інші райони. На роликах, які зняли очевидці, видно, як вулиці Києва через сильні опади перетворилися на ріки: автомобілі фактично плавали у воді.

У Чернігові через потужні зливи затопило 4 каналізаційну насосну станцію (КНС) на перехресті вулиці Кольцевої та проспекту Миру.

Через надзвичайну ситуацію проводили відключення електроенергії та каналізації з району обласної психоневрологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин та всього району ЗАЗу.

Суперкубок в Одесі

Матч між "Динамо" та "Шахтарем" за Суперкубок України офіційно відкрив новий футбольний сезон в Україні. Команди грають в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Матч почався о 21 годині.

Це вже 11-те протистояння між двома топовими українськими командами. Поки в них рівна кількість перемог в очних зустрічах – по п'ять. При цьому "Шахтар" загалом вісім разів вигравав Суперкубок України, "Динамо" ж має у своєму активі шість трофеїв.

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Обидві команди підійшли до поєдинку в дещо оновлених складах. При цьому втрата одних – це здобуток інших. Мова йде про форварда Жуніора Мораєса. який влітку у статусі вільного агента перебрався з "Динамо" до "Шахтаря". До цього "гірники" теж залишилися без нападника, коли Факундо Феррейра перебрався до лісабонської "Бенфіки". Щодо Мораєса, то йому гарантований "теплий прийом" від динамівських уболівальників на трибунах. Партнери теж йому дещо "пригрозили". Бразилець ж заявив, що якщо заб'є гол у ворота "Динамо", то буде святкувати це взяття воріт.

Бій Усик – Гасієв

Український боксер Олександр Усик (14-0, 11 КО) та росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) проведуть бій у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. На кону чотири пояси чемпіонів та чек на 10 мільйонів доларів.

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Сам фінал Всесвітньої боксерської серії довелося провести на два місяці і десять днів пізніше, аніж планували. Все через травму, яку отримав Усик під час підготовки до бою.

Окрім дати проведення, змінилося і місце. Відтак замість саудівської Джидди бій перенесли до російської Москви. Як не апелювала українська сторона проти Росії як місця проведення, організатори WBSS вирішили по своєму.

Фото дня

Активісти вивісили плакат з вимогою звільнити Олега Сенцова на мосту біля будівлі уряду Російської Федерації у Москві.

 

Теги: Новини України Новини політики Негода в Україні Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 канал
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