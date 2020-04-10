Главные новости 9 апреля: комендантский час, 26 больных в лавре и нефтяное соглашение
В нескольких западных областях Украины на этих выходных могут ввести комендантский час. В Киево-Печерской лавре за сутки обнаружили 26 инфицированных коронавирусом. Россия и Саудовская Аравия в конце концов достигли соглашения относительно добычи нефти. Такими были главные новости 9 апреля.
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 9 апреля:
Комендантский час в западных областях
Кабинет Министров Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Комендантский час могут ввести уже на этих выходных. Об этом после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Такие меры могут касаться, в частности, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.
Что касается последней, то глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в фейсбуке пока порекомендовал не появляться в общественных местах с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.
Подобные меры ввели на прошлых выходных в Черновцах: людей попросили не выходить на улицы после 13:00 в субботу и в течение всего воскресенья. Однако, это была лишь рекомендация местных властей гражданам, она не была закреплена каким-либо постановлением.
Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.
Сейчас комендантский час действует на всей территории Италии, Испании, Чехии, Израиля, Венгрии.
Какова ситуация с коронавирусом в этих областях?
Относительно Ивано-Франковской и Тернопольской, то одни из худших в стране:
- Ивано-Франковская область – 218 случаев;
- Тернопольская область – 169 случаев;
- Львовская область – 61 случай.
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Коронавирус в Киево-Печерской лавре и возможность не причащаться в УГКЦ
Подробнее В Киево-Печерской лавре за день обнаружили 26 больных коронавирусом
За последние сутки в Киеве обнаружили 41 новый случай инфицирования коронавирусом. Из них 26 – это больные из Киево-Печерской лавры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сложно представить, какой может быть цепь передачи инфекции,
– заявил Кличко.
Мэр столицы отметил, что несколько раз встречался с представителями различных конфессий, по поводу ограничений во время карантина. Он отметил, что церкви пока должны править службы в ограничительном режиме и максимально привлечь к онлайн-трансляциям.
В то же время предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав рассказал, что из-за пандемии коронавируса Церковь решила отказаться от ряда обязательств для верующих. Прежде всего говорится об обязанности еженедельно приходить на службу Божью в храм.
Блаженнейший Святослав подчеркнул, что когда верующие просят у священнослужителя о святом причастии, тот не имеет морального права отказать. Он призвал верующих не настаивать.
Усиление ограничений на Киевщине
Если жители Киевской области не будут соблюдать правила карантина, их могут усилить. В частности, могут ввести дополнительные ограничения на выходные.
Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин во время брифинга. По его словам, на выходных в области возможно усиление карантинных мер.
В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то нам удастся удержать ситуацию и мы начнем выходить из карантина,
– заявил Володин.
Соглашение между Россией и Саудовской Аравией
Саудовская Аравия и Россия во время видеоконференции 9 апреля согласовали план нового соглашения по сокращению добычи нефти. Говорится о сокращении примерно на уровне 20% от мировой добычи – до 20 миллионов баррелей в сутки. В то же время обе стороны, по-прежнему расходятся в позициях относительно базового уровня этих сокращений.
Подробно Историческое нефтяное соглашение между Россией и Саудовской Аравией достигнуто: о чем договорились
Как отреагировал рынок
- Сразу после появления информации о договоренностях Москвы и Эр-Рияда цена нефти резко начала расти.
- В частности, на лондонской бирже нефть Brent побила отметку в 36 долларов за баррель.
- Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 9,57% до 27,49 долларов за баррель.
Что известно о мартовском обвале цен на нефть
- 6 марта 2020 года страны ОПЕК не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Таким образом, с 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты. В России заявили, что соглашение с ОПЕК не отвечало ее интересам.
- С тех пор наращивание добычи нефти Россией зависело только от планов нефтяных компаний, то есть это возможность неконтролируемо увеличивать добычу "черного золота".
- В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за обвала международных фондовых бирж и резкого падения акций ведущих российских компаний, этот день назвали "черным понедельником".
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