Головні новини 9 квітня: комендантська година, 26 хворих у лаврі і нафтова угода

У декількох західних областях України цими вихідними можуть ввести комендантську годину. У Києво-Печерській лаврі за добу виявили 26 інфікованих коронавірусом. На Київщині можуть ввести сильніші карантинні обмеження. Росія та Саудівська Аравія зрештою досягли угоди щодо видобутку нафти. Такими були головні новини 9 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Комендантська година у західних областях

Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести вже на цих вихідних. Про це після наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Докладно Уряд може ввести комендантську годину у західних областях: перелік та деталі

Такі нововведення можуть стосуватися, зокрема, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

Щодо останньої, то голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці наразі порекомендував не з'являтися у громадських місцях з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

Подібний захід запровадили минулими вихідними у Чернівцях: людей попросили не виходити на вулиці після 13:00 у суботу та протягом усієї неділі. Однак, це була лише рекомендація місцевої влади громадянам, вона не була закріплена якоюсь постановою.

Що таке комендантська година?Це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни. Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.



Наразі комендантська година діє на всій території Італії, Іспанії, Чехії, Ізраїлю, Угорщини.

Яка ситуація з коронавірусом у цих областях?

Щодо Івано-Франківської та Тернопільської, то одні з найгірших у країні:

Івано-Франківська область — 218 випадків;

Тернопільська область — 169 випадків;

Львівська область — 61 випадок.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі і можливість не причащатися в УГКЦ

Детальніше У Києво-Печерській лаврі за день виявили 26 хворих на коронавірус

За останню добу у Києві виявили 41 новий випадок інфікування коронавірусом. З них 26 – це хворі з Києво-Печерської лаври, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Складно уявити, який може бути ланцюг передачі інфекції,

– заявив Кличко.

Мер столиці зауважив, що кілька разів зустрічався з представниками різних конфесій, з приводу обмежень під час карантину. Він наголосив, що церкви наразі повинні правити служби в обмежувальному режимі та максимально залучити онлайн-трансляції.

Тим часом настоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав розповів, що через пандемію коронавірусу Церква вирішила відмовитися від низки зобов'язань для вірян. Передовсім мовиться про обов'язок щонеділі приходити на службу Божу до храму.

Блаженніший Святослав підкреслив, що коли віряни просять у священнослужителя про святе причастя, той не має морального права відмовити. Відтак він закликав вірян не наполягати.

Посилення обмежень на Київщині

Якщо мешканці Київської області не будуть дотримуватися правил карантину, їх можуть посилити. Зокрема, можуть ввести додаткові обмеження на вихідні.

Відповідну заяву зробив виконувач обов’язків голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін під час брифінгу. За його словами, на вихідних в області можливе посилення карантинних заходів.

У суботу та неділю в області, найімовірніше, буде введений режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то нам вдасться втримати ситуацію і ми почнемо виходити з карантину,

– заявив Володін.

Угода між Росією і Саудівською Аравією

Саудівська Аравія та Росія під час відеоконференції 9 квітня узгодили план нової угоди щодо скорочення видобутку нафти. Мовиться про скорочення приблизно на рівні 20% від світового видобутку – до 20 мільйонів барелів за добу. Водночас обидві сторони, як і раніше, розходяться в позиціях щодо базового рівня цих скорочень.

Детально Історична нафтова угода між Росією і Саудівською Аравією досягнута: про що домовились

Як відреагував ринок

Одразу після появи інформації щодо домовленостей Москви та Ер-Ріяда ціна нафти різко почала зростати.

Зокрема, на лондонській біржі нафта Brent побила позначку в 36 доларів за барель.

Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 9,57 % до 27,49 доларів за барель.

Що відомо про березневий обвал цін на нафту