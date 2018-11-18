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      Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве

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      Главные новости 18 ноября в Украине и мире
      Главные новости 18 ноября в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Президент-беглец Виктор Янукович попал в больницу в России. Правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко, а радикалы сорвали марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, что проходил в центре Киева. Такими были главные новости воскресенья, 18 ноября.

      Янукович оказался в больнице

      Утром 18 ноября росСМИ сообщили, что бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Москве с серьезной травмой.

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      В Московскую клинику имени Склифосовского его доставили еще в пятницу, 16 ноября, с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена.

      Российские СМИ пишут, что президент-беглец травмировался во время игры в теннис в Подмосковье, откуда его и госпитализировали.

      Информацию о госпитализации Януковича подтвердил его адвокат Александр Горошинский.

      Он сообщил журналистам, что из-за полученной травмы его клиент не сможет участвовать в судебном заседании, которое было назначено на 19 ноября, а в больнице он будет лежать минимум 3 недели.

      Он не имеет возможности двигаться, у него лангетка (гипсовая повязка). Как говорят врачи, это тяжелая травма, он как минимум 21 день будет (на больничной койке). Соответствующие документы мы предоставим суду,
      – заверил защитник Януковича.

      19 ноября Виктор Янукович должен был выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене.

      Что такое государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 года Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.

      В Киеве задержали и отпустили помощника Савченко

      18 ноября, в Киеве спецназовцы задержали помощника народного депутата Надежды Савченко – Валерия Мисийко.

      Задержание состоялось после традиционной акции в поддержку Савченко, которая происходит еженедельно.

      Помощника Надежды Савченко задержали в Киеве: смотрите видео

      Спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что мужчину задержали для установления личности и отбора объяснений. Хотя во время задержания он показывал удостоверение помощника нардепа.

      Савченко помічник затримали у Києві

      Помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко задержали в Киеве

      Через некоторое время после задержания Валерия Мисийко, который является помощником Надежды Савченко на общественных началах, отпустили.

      Вера Савченко отметила, что Мисийко является бывшим сотрудником МВД.

      Радикалы сорвали марш памяти трансгендерных людей

      В воскресенье в центре Киева должен был состояться марш, посвященный Международному дню памяти погибших от насилия трансгендерных людей.

      Мероприятие не обошлось  без столкновений и провокаций, радикалы его сорвали, а правоохранители отчитываются, что одну из провокаций им удалось предотвратить.

      Двум участницам протеста неизвестные распылили перцовый газ в лицо, их отправили в больницу.

      Вследствие провокаций радикалов пострадал также канадский журналист Майкл Колборн. Ему разбили очки и ранили лицо.

      На нападение на канадского журналиста уже отреагировал посол Канады Роман Ващук.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Янукович Надежда Савченко протесты ЛГБТ Москва Новости России
      Источник: 24 канал
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