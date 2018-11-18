Президент-беглец Виктор Янукович попал в больницу в России. Правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко, а радикалы сорвали марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, что проходил в центре Киева. Такими были главные новости воскресенья, 18 ноября.

Янукович оказался в больнице

Утром 18 ноября росСМИ сообщили, что бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Москве с серьезной травмой.

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В Московскую клинику имени Склифосовского его доставили еще в пятницу, 16 ноября, с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена.

Российские СМИ пишут, что президент-беглец травмировался во время игры в теннис в Подмосковье, откуда его и госпитализировали.

Информацию о госпитализации Януковича подтвердил его адвокат Александр Горошинский.

Травмований Янукович не виступить з останнім словом у суді над ним https://t.co/byf4CfmLcH pic.twitter.com/qA5NrF7VVG — 24 канал (@24tvua) 18 листопада 2018 р.

Он сообщил журналистам, что из-за полученной травмы его клиент не сможет участвовать в судебном заседании, которое было назначено на 19 ноября, а в больнице он будет лежать минимум 3 недели.

Он не имеет возможности двигаться, у него лангетка (гипсовая повязка). Как говорят врачи, это тяжелая травма, он как минимум 21 день будет (на больничной койке). Соответствующие документы мы предоставим суду,

– заверил защитник Януковича.

19 ноября Виктор Янукович должен был выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене.

Что такое государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 года Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.

В Киеве задержали и отпустили помощника Савченко

18 ноября, в Киеве спецназовцы задержали помощника народного депутата Надежды Савченко – Валерия Мисийко.

Задержание состоялось после традиционной акции в поддержку Савченко, которая происходит еженедельно.

Помощника Надежды Савченко задержали в Киеве: смотрите видео

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что мужчину задержали для установления личности и отбора объяснений. Хотя во время задержания он показывал удостоверение помощника нардепа.

Помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко задержали в Киеве

Через некоторое время после задержания Валерия Мисийко, который является помощником Надежды Савченко на общественных началах, отпустили.

Вера Савченко отметила, что Мисийко является бывшим сотрудником МВД.

Помічника Надії Савченко затримали у Києві. Сестра Надії Віра Савченко заявляє, що поліція не повідомляє причину затримання pic.twitter.com/pOsEVMKaeq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 листопада 2018 р.

Радикалы сорвали марш памяти трансгендерных людей

В воскресенье в центре Киева должен был состояться марш, посвященный Международному дню памяти погибших от насилия трансгендерных людей.

Мероприятие не обошлось без столкновений и провокаций, радикалы его сорвали, а правоохранители отчитываются, что одну из провокаций им удалось предотвратить.

Двум участницам протеста неизвестные распылили перцовый газ в лицо, их отправили в больницу.

Вследствие провокаций радикалов пострадал также канадский журналист Майкл Колборн. Ему разбили очки и ранили лицо.

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job. — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 листопада 2018 р.

На нападение на канадского журналиста уже отреагировал посол Канады Роман Ващук.