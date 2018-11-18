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      Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві

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      Головні новини 18 листопада в Україні та світі
      Головні новини 18 листопада в Україні та світі / Колаж 24 каналу

      Президент-втікач Віктор Янукович потрапив у лікарню у Росії. Правоохоронці затримали помічника народної депутатки Надії Савченко, а радикали зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства, що відбувався в центрі Києва. Такими були головні новини неділі, 18 листопада.

      Янукович опинився в лікарні

      Вранці 18 листопада росЗМІ повідомили, що колишнього президента України Віктора Януковича госпіталізували у Москві із серйозною травмою.

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      У Московську клініку імені Скліфосовського його доставили ще у п'ятницю, 16 листопада, з підозрою на серйозну травму хребта та коліна.

      Російські ЗМІ пишуть, що президент-втікач травмувався під час гри в теніс у Підмосков’ї, звідки його й госпіталізували.

      Інформацію про госпіталізацію Януковича підтвердив його адвокат Олександр Горошинський.

      Він повідомив журналістам, що через отриману травму його клієнт не зможе брати участь у судовому засіданні, яке було призначене на 19 листопада, а у лікарні він лежатиме щонайменше 3 тижні.

      Він не має можливості рухатися, у нього лангетка (гіпсова пов’язка). Як кажуть лікарі, це важка травма, він щонайменше 21 день буде (на лікарняному ліжку). Відповідні документи ми надамо суду,
      – запевнив захисник Януковича.

      19 листопада Віктор Янукович повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі про свою державну зраду.

      Що таке державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури вимагають для Януковича 15 років в'язниці.

      У Києві затримали і відпустили помічника Савченко

      18 листопада, у Києві спецпризначенці затримали помічника народного депутата Надії Савченко – Валерія Місійка.

      Затримання відбулось після традиційної акції на підтримку Савченко, яка відбувається щонеділі.

      Помічника Надії Савченко затримали у Києві: дивіться відео

      Речник Нацполіції Ярослав Тракало заявив, що чоловіка затримали для встановлення особи і відбору пояснень. Хоча під час затримання він показував посвідчення помічника нардепа.

      Савченко помічник затримали у Києві
      Помічника Надії Савченко Валерія Місійка затримали у Києві

      Через деякий час після затримання Валерія Місійка, який є помічником Надії Савченко на громадських засадах, відпустили.

      Віра Савченко зазначила, що Місійко є колишнім співробітником МВС.

      Радикали зірвали Марш пам’яті трансгендерних людей

      У неділю у центрі Києва мав відбутись Марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті загиблих від насильства трансгендерних людей.

      Захід не обійшовся без сутичок і провокацій, радикали його зірвали, а правоохороці звітують, що одній з провокацій їм вдалось запобігти.

      Двом учасницям протесту невідомі розпилили перцевий газ в обличчя, їх відправили до лікарні.

      Внаслідок провокацій радикалів постраждав також канадський журналіст Майкл Колборн. Йому розбили окуляри і поранили обличчя.

      На напад на канадського журналіста уже відреагував посол Канади Роман Ващук.

       

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Надія Савченко протести ЛГБТ Москва Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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