Президент-втікач Віктор Янукович потрапив у лікарню у Росії. Правоохоронці затримали помічника народної депутатки Надії Савченко, а радикали зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства, що відбувався в центрі Києва. Такими були головні новини неділі, 18 листопада.

Янукович опинився в лікарні

Вранці 18 листопада росЗМІ повідомили, що колишнього президента України Віктора Януковича госпіталізували у Москві із серйозною травмою.

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У Московську клініку імені Скліфосовського його доставили ще у п'ятницю, 16 листопада, з підозрою на серйозну травму хребта та коліна.

Російські ЗМІ пишуть, що президент-втікач травмувався під час гри в теніс у Підмосков’ї, звідки його й госпіталізували.

Інформацію про госпіталізацію Януковича підтвердив його адвокат Олександр Горошинський.

Травмований Янукович не виступить з останнім словом у суді над ним https://t.co/byf4CfmLcH pic.twitter.com/qA5NrF7VVG — 24 канал (@24tvua) 18 листопада 2018 р.

Він повідомив журналістам, що через отриману травму його клієнт не зможе брати участь у судовому засіданні, яке було призначене на 19 листопада, а у лікарні він лежатиме щонайменше 3 тижні.

Він не має можливості рухатися, у нього лангетка (гіпсова пов’язка). Як кажуть лікарі, це важка травма, він щонайменше 21 день буде (на лікарняному ліжку). Відповідні документи ми надамо суду,

– запевнив захисник Януковича.

19 листопада Віктор Янукович повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі про свою державну зраду.

Що таке державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури вимагають для Януковича 15 років в'язниці.

У Києві затримали і відпустили помічника Савченко

18 листопада, у Києві спецпризначенці затримали помічника народного депутата Надії Савченко – Валерія Місійка.

Затримання відбулось після традиційної акції на підтримку Савченко, яка відбувається щонеділі.

Помічника Надії Савченко затримали у Києві: дивіться відео

Речник Нацполіції Ярослав Тракало заявив, що чоловіка затримали для встановлення особи і відбору пояснень. Хоча під час затримання він показував посвідчення помічника нардепа.



Помічника Надії Савченко Валерія Місійка затримали у Києві

Через деякий час після затримання Валерія Місійка, який є помічником Надії Савченко на громадських засадах, відпустили.

Віра Савченко зазначила, що Місійко є колишнім співробітником МВС.

Помічника Надії Савченко затримали у Києві. Сестра Надії Віра Савченко заявляє, що поліція не повідомляє причину затримання pic.twitter.com/pOsEVMKaeq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 листопада 2018 р.

Радикали зірвали Марш пам’яті трансгендерних людей

У неділю у центрі Києва мав відбутись Марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті загиблих від насильства трансгендерних людей.

Захід не обійшовся без сутичок і провокацій, радикали його зірвали, а правоохороці звітують, що одній з провокацій їм вдалось запобігти.

Двом учасницям протесту невідомі розпилили перцевий газ в обличчя, їх відправили до лікарні.

Внаслідок провокацій радикалів постраждав також канадський журналіст Майкл Колборн. Йому розбили окуляри і поранили обличчя.

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job. — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 листопада 2018 р.

На напад на канадського журналіста уже відреагував посол Канади Роман Ващук.