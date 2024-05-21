Повітряна тривога у місті триває вже більше 5 годин. Наполегливо радимо пройти у безпечне місце та не ігнорувати загрозу. Водночас варто додати, що вночі ворог знову запустив по Україні "Шахеди". Інформацію, що саме вони стали причиною гучних вибухів, підтвердила місцева влада.
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Вибухи у Харкові
О 02:02 у Харкові пролунала серія вибухів з невеликим інтервалом.
За кілька хвилин до цього моніторингові пабліки написали про групу "Шахедів" з 4 – 6 одиниць, що рухається у бік Харкова. Там попередили, що у місті може бути гучно.
Згодом інформацію про атаку дронів підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.
Було чути вибух у Харкові. Над містом "Шахеди", будьте обережні,
– написав він.
Близько 02:15 у місті знову чули гучний вибух.
Мер Харкові Ігор Терехов написав, що внаслідок російської атаки "Шахедами" є кілька постраждалих приватних будинків. На місці виникли пожежі. Водночас інформація щодо жертв та поранених уточнюється.
Окрім цього, о 02:36 вибух пролунав й в Одесі.
Російські атаки на Україну
- Вночі 20 травня ворог також запускав по Україні дрони-камікадзе з південного напрямку. Повітряна тривога тривала близько 7 годин. Безпілотники тієї ночі навіть досягли Львівської області. Там по них працювали мобільні вогневі групи.
- Згодом голова Львівської ОВА Максим Клзицький розповів, що на територію регіону залетіло 3 дрони. Їх вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони. Жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії. Всі дрони збили.