Повітряна тривога у місті триває вже більше 5 годин. Наполегливо радимо пройти у безпечне місце та не ігнорувати загрозу. Водночас варто додати, що вночі ворог знову запустив по Україні "Шахеди". Інформацію, що саме вони стали причиною гучних вибухів, підтвердила місцева влада.

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Вибухи у Харкові

О 02:02 у Харкові пролунала серія вибухів з невеликим інтервалом.

За кілька хвилин до цього моніторингові пабліки написали про групу "Шахедів" з 4 – 6 одиниць, що рухається у бік Харкова. Там попередили, що у місті може бути гучно.

Згодом інформацію про атаку дронів підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.

Було чути вибух у Харкові. Над містом "Шахеди", будьте обережні,

– написав він.

Близько 02:15 у місті знову чули гучний вибух.

Мер Харкові Ігор Терехов написав, що внаслідок російської атаки "Шахедами" є кілька постраждалих приватних будинків. На місці виникли пожежі. Водночас інформація щодо жертв та поранених уточнюється.

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Окрім цього, о 02:36 вибух пролунав й в Одесі.

Російські атаки на Україну