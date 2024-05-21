Воздушная тревога в городе продолжается уже более 5 часов. Настоятельно советуем пройти в безопасное место и не игнорировать угрозу. В то же время стоит добавить, что ночью враг снова запустил по Украине "Шахеды". Информацию, что именно они стали причиной громких взрывов, подтвердила местная власть.

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Взрывы в Харькове

В 02:02 в Харькове прозвучала серия взрывов с небольшим интервалом.

За несколько минут до этого мониторинговые паблики написали о группе "Шахедов" из 4 – 6 единиц, движущейся в сторону Харькова. Там предупредили, что в городе может быть громко.

Впоследствии информацию об атаке дронов подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов.

Был слышен взрыв в Харькове. Над городом "Шахеды", будьте осторожны,

– написал он.

Около 02:15 в городе снова слышали громкий взрыв.

Мэр Харькове Игорь Терехов написал, что в результате российской атаки "Шахедами" есть несколько пострадавших частных домов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов дронами по Харькову помощь оказали трем пострадавшим. Все они имеют острую реакцию на стресс.

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Кроме этого, в 02:36 взрыв прогремел и в Одессе.

Российские атаки на Украину