Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 01:35. Через декілька хвилин після цього у Повітряних силах повідомили про те, що з акваторії Чорного моря курсом на Одещину прямують ворожі безпілотники.

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Ворог атакує Одесу

Вже о 2:36 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у мережі про вибухи.

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– написав Труханов.

Наразі деталей про вибухи не повідомляли.

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До слова, вночі 21 травня повітряна тривога лунає і в інших областях. Серія вибухів пролунала у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедами" пошкоджені кілька приватних будинків. Там спалахнули пожежі. Інформацію щодо жертв та поранених уточнюють.