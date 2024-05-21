Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 01:35. Через декілька хвилин після цього у Повітряних силах повідомили про те, що з акваторії Чорного моря курсом на Одещину прямують ворожі безпілотники.
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Ворог атакує Одесу
Вже о 2:36 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у мережі про вибухи.
У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– написав Труханов.
Наразі деталей про вибухи не повідомляли.
До слова, вночі 21 травня повітряна тривога лунає і в інших областях. Серія вибухів пролунала у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедами" пошкоджені кілька приватних будинків. Там спалахнули пожежі. Інформацію щодо жертв та поранених уточнюють.