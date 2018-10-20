С 1 ноября 2018 года цены на газ для украинцев вырастут на 23,5%. Константинопольский патриархат не будет прекращать евхаристического общения с Русской православной церковью. На журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. В Украине стартовали продажи смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max. Такими были главные новости пятницы, 19 октября, в Украине и мире.

Газ таки подорожает

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Правительство объявило о подорожании газа с 1 ноября. Так, в Украине цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Теперь украинцы будут платить 8550 гривен за 1000 кубометров.

Стоимость газа в Украине должна была вырасти еще весной. Однако впоследствии правительство продлило спецобязательства до конца мая, а еще позже – к концу июля, августа, сентября и октября. Однако подорожание газа для нужд населения в правительстве называли неизбежным.

Более года мы вели переговоры с МВФ о том, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ. Но не все в наших силах. С 2005 по 2013 год были накоплены большие долги в размере 50 миллиардов долларов. И сейчас пришло время возвращать эти долги,

– объяснил решение Кабмина премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сначала планировалось увеличить цену на 60%, но в результате длительных переговоров удалось "достичь компромисса". Однако, говорит Гройсман, поддержку от государства в виде субсидий получат все, кто нуждается.

В Кабмине говорят, что повышение цены газа – ключевое требование Международного валютного фонда. Не выполнить его – значит не получить международную финансовую помощь. Но даже если отказаться от денег МВФ – это все равно не убережет украинцев от подорожания газа. Зато приведение тарифа на газ до европейского и мирового уровня будет способствовать евроинтеграции Украины и обещает преимущества в будущем.

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Однако эксперты к заявлениям о долгах перед МВФ относятся неоднозначно. Говорят, что там требовали рыночной цены для всех потребителей – небытовых и бытовых. А то, что "одинаковые" – это низшие поднимать к высшим – это уже работа украинского правительства.

"Это только первый этап подорожания газа для населения. Два следующих состоятся в 2019 году", – отметил экономист Андрей Новак.

Эксперты также предупреждают, что вместе с подорожанием газа подорожают коммунальные услуги: отопление, горячая вода, но не на 23%.

Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат не будет прекращать евхаристического общения с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о полном разрыве отношений.

Что такое прекращение евхаристического общения?

Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

В документе отмечается, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в приходах, которые подчиняются Константинополю.

Сообщаем вам о том, что наша архиепископия-экзархат, что находится в юрисдикции Вселенского патриархата, заключается в полном общении со всей Православной церковью. Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает вспоминать его в порядке, установленном в диптихе,

– говорится в сообщении архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.

Экзархат Константинополя призвал всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верных российского экзархата в Западной Европе молиться за единство Церкви.

24 канал писал, что 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Впоследствии такой ее шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

Кто такие экзархи?

Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом является архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно находится за пределами страны, в которой расположен патриархат.

К слову, сторонники России продолжают выражать РПЦ свою поддержку.

Так, архиерейский синод Русской зарубежной православной церкви также объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и передал свою "глубокую скорбь".

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"Действия Константинополя также являются тяжелой и опасной несправедливостью по отношению к традициям православия, возмутительным пренебрежением и равнодушием к духовному благу паствы Христовой", – убеждают в РПЦЗ.

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К "глубокой скорби" приверженцев РПЦ присоединился вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. Итальянский политик, известный своими зажигательными речами в защиту антироссийских санкций, заявил о "религиозной войне в Украине".

А еще совсем недавно Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически обновлять их каждые шесть месяцев.

Гнапа облили нечистотами

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На журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. Такая ситуация возникла в городе Шишаки Полтавской области. Журналист приехал туда на сессию Полтавского областного совета, на которой депутаты хотят "продолжить дерибан газовых месторождений".

Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот,

– написал Гнап в своем Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Заметим, сегодня, 19 октября Полтавский областной совет должен распределить лицензии на разработку нескольких нефтяных и газовых месторождений. В частности, депутаты рассмотрят несколько обращений по вопросам согласования на разработку таких месторождений, что подали фирмы, которые созданы только год назад и имеют уставный фонд в несколько десятков тысяч гривен.

Впоследствии, журналист сообщил, что им все же удалось попасть в сессионный зал.

"Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил цветущее настроение руководству Полтавского облсовета, которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", – написал Гнап.

Сам пострадавший уверен, что в большинстве нападений на активистов причастен советник господина Авакова – Илья Кива.

Очень часто заказчиками на активистов является нынешняя власть, а исполнителями – представители "Социалистической партии", которую возглавляет советник господина Авакова – Илья Кива. Но вряд ли Кива стал бы сам разводить такую ​​самодеятельность, если бы знал, что за ним нет надежного тыла,

– сказал Гнап.

Он добавил, что работники полиции даже ему в личных беседах сказали: "вы же знаете, кто за этим может стоять", поэтому больших надежд на завершение расследования у журналиста нет.

Кто такой Дмитрий Гнап?

Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

Журналист также отметил, что в процессе столкновения получил некоторые физические повреждения.

"Я не считаю, что это следует принимать во внимание, просто работники полиции заставили меня пройти обследование", – подчеркнул Гнап.

iPhone Xs и iPhone Xs Max поступили в продажу в Украине

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19 октября в Украине стартовали продажи смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также смарт-часов Apple Watch 4. Продукцию можно приобрести в украинских официальных ритейлеров.





iPhone Xs и iPhone Xs Max теперь можно приобрести в Украине

Как ранее сообщал официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине "АСБИС-Украина", цены на iPhone Xs стартуют от 37 999 гривен. А базовая версия iPhone Xs Max в Украине стоит от 44 999 гривен.

Новинки можно приобрести в трех вариантах цветов: золотом, серебряном и "космическом сером".



Подробнее обо всех преимуществах новых моделей читайте в материале.