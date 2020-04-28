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      Главные новости 28 апреля: прогнозы завершения пандемии, причастность РФ к сбитию MH-17

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      Новости Украины сегодня – 28 апреля 2020 новости Украины, мира
      Главные новости 28 апреля / Коллаж 24 канала

      Пандемия коронавируса в Украине может завершиться до 7 июля. Российский генерал Андрей Бурлака – один из главных фигурантов дела о сбитии Boeing MH17. Кабмин отозвал из Рады представление о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Зеленский подписал закон об открытии рынка земли. Такими были главные новости 28 апреля.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

      Завершение пандемии

      Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна на основе анализа статистических данных спрогнозировали окончание эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и мире.

      Обратите внимание Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу

      Эксперты прогнозируют:

      • до 18 мая ситуация с распространением вируса в Украине улучшится на 97% по сравнению с пиком;
      • до 28 мая – на 99%;
      • окончательно пандемия завершится 7 июля.

      Кроме того, эксперты отметили, что "переломный момент" в Украине уже наступил – это произошло 21 апреля. В целом специалисты считают, что пандемия в мире завершится 20 октября.

      Главное о коронавирусе в Украине за 28 апреля:

      Главное о коронавирусе в мире за 28 апреля:

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      Новые доказательства причастности РФ к сбитию MH-17

      Одним из главных фигурантов дела о сбитии над Донбассом малазийского Boeing рейса MH17 является "Владимир Иванович".

      Узнайте больше Андрей Бурлака и дело MH17: что известно о генерале ФСБ

      Именно под таким именем он проходит в расследовании этого дела. За этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

      Что выяснили журналисты:

      • Боевики оккупационных российских войск называли "Владимира Ивановича" руководителем всей военной операции на Донбассе.
      • Его приказы выполнял даже представитель российских оккупационных войск Игорь Стрелков, который первым и начал военные действия на Востоке Украины.
      • Андрей Бурлака в 2014 году во время активных боевых действий на Донбассе трижды приезжал в Ростов-на-Дону, который в то время был перевалочным пунктом для российских оккупационных войск.
      • Третий его приезд в Ростов-на-Дону состоялся 15 июля 2014 года. Уже 17 июля боевики сбили малазийский Boeing, а 18 июля Бурлака вернулся в Москву.
      • После активных боевых действий на Донбассе Бурлака был повышен в звании до генерал-полковника, а также получил звание Героя России.

      Заметим, что судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта, но пока отложен из-за пандемии коронавируса. Слушания должны возобновиться 8 июня. Сейчас в деле МН17 подозревают 1 украинца, 2 оккупантов и 1 россиянина.

      Что известно о сбитии МН17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

      Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российская власть традиционно отрицает причастность своих структур к трагедии.

      Саакашвили не будет вице-премьером

      Кабмин отозвал из парламента представление о назначении Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

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      По словам Юрия Бутусова, в поддержку Саакашвили удалось собрать всего 140 – 170 голосов среди "Слуг народа" из необходимых 226. Сейчас в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

      В то же время журналист Сергей Лещенко утверждает, что представление о назначении Саакашвили не отозвали из Верховной Рады, потому что в парламенте его вообще не регистрировали. Это означает, что кандидатуру Саакашвили до сих пор обсуждают.

      Назначение Саакашвили: что известно

      • Сначала ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
      • Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
      • ​В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
      • После встречи с фракцией "Слуги народа" Саакашвили потерял поддержку.
      • На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Предупреждают, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.

      саакашвілі україна
      Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Рынку земли быть

      Президент Украины подписал закон о рынке земли №2178-10. Он начнет действовать с 2021 года.

      Тем временем В Раде хотят уволить главу НАБУ Сытника задним числом в нарушение Конституции, – ГПК

      Закон о рынке земли был одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. На очереди – принятие "антиколомойского" законопроекта.

      В частности, закон предусматривает:

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума относительно соответствующего вопроса, в случае согласия большинства граждан Украины.

      Закон о рынке земли: что он предусматривает – читайте объяснение в материале 24 канала.

      ринок землі закон україна 2020
      Что нужно знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Рынок земли Кабинет Министров Украины Верховная Рада Михаил Саакашвили Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Украина – Россия Новости России MH17 Публикации
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