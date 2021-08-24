Главный дипломат Франции принял приглашение от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. В Киеве политики проведут переговоры.
Обратите внимание В Киеве проходит военный парад ко Дню Независимости: прямая трансляция
Ключевыми темами станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепления взаимодействия в рамках международных организаций,
– говорится в сообщении.
Дипломат должен был прибыть на саммит Крымской платформы. В то же время впоследствии Франция сменила своего представителя.
Как в Украине празднуют День Независимости
- В украинской столице 24 августа провели масштабный военный парад. Участие в нем приняли более 5 тысяч воинов Вооруженных сил Украины. К торжествам привлекли также морскую авиацию ВМС, авиацию воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ.
- Торжественная молитва по случаю годовщины Независимости Украины состоялась в Софии Киевской. Мероприятие назвали - "благословение Украины". Участие в молитве приняли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
- Президент в этот день подарил Украине новый праздник – День расцвета украинской государственности. Его будут отмечать ежегодно 28 июля.
- По словам украинского лидера, точкой отсчета Дня украинской государственности является год основания Киева. Зеленский напомнил, что украинцы – потомки могущественной страны, которая была центром Европы.