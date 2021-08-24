Главный дипломат Франции принял приглашение от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. В Киеве политики проведут переговоры.

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Ключевыми темами станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепления взаимодействия в рамках международных организаций,

– говорится в сообщении.

Дипломат должен был прибыть на саммит Крымской платформы. В то же время впоследствии Франция сменила своего представителя.

Заметьте! Саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. Участие в мероприятии приняли представители более 40 стран мира. Историческим моментом стало подписание открытой декларации Крымской платформы.

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