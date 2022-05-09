Главный пограничник Украины поздравил Россию с "дном мракобесия"

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что в России снова "психоз победобесия". Таким образом, он прокомментировал парад до 9 мая.

Пограничник констатировал, что сегодня в России наматывают георгиевские фильмы, где только возможно. Уже разрисовываются и новые символы агрессии.

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Дейнеко добавил, что раздаются стандартные фразы: "деды воевали" и "можем повторить". Агрессор продолжает умалчивать вклад других в победу над нацизмом, как и свою причастность к решению самой кровавой войны.

"Вторая армия" стала посмешищем

Глава пограничников заметил, что это парад военных с бесчеловечным лицом. Они способны только воевать с мирным населением и воровать микроволновки.

В этом году для масштабности праздника агрессору не хватило побед и гостей. Однако Россия стала автором новой идеологии – рашизма, что хуже даже нацизма. Дейнеко добавил, что Россия сознательно положила не менее 25 тысяч своих солдат и уничтожила тысячи единиц техники, чтобы попытаться продемонстрировать надуманное сверхвеличие.

Вместо этого "вторая армия в мире" стала посмешищем для всей планеты,

– отметил пограничник.

С "дном мракобесия"

В заключение Дейнеко поздравил Россию с "дном мракобесия". Он также предложил Путину выписать своим захватчикам новые медали. Например, за "освобождение левой ноги" или "денацификацию светофора".



Медали Путина / Фото Сергей Дейнека

Он подчеркнул, что смирить Украину у них не получится. Украинские защитники продолжат уничтожать каждого захватчика.

"Украина – свободная, независимая и демократическая страна. Нашу историю мокшанским болотам не отнять", – подытожил пограничник.



Российский танк / Фото Александра Грехова

Как в Москве прошел парад

Россия стянула остатки своей техники утром 9 мая на "парад". Правда, в этом году обошлось без авиации. Вероятно, нечего показывать из-за потерь в Украине.

В МИД подчеркнули, что на парад Россия вывела насильников и мародеров. Кстати, Путин на параде не объявил официально войну и мобилизацию в России, как предполагали ранее.

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