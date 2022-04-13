Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил украинский город Буча и встретился с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Украине

Он назвал Украину "местом преступления", и отметил важность независимого расследования.

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Украина – место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда,

– заявил прокурор.

По его словам, нужно "рассеять туман войны", чтобы установить все детали преступлений, для этого требуется независимое и беспристрастное расследование.

Он анонсировал начало работы группы судебно медицинских экспертов Международного уголовного суда в Буче.

Встреча с Венедиктовой

Также в сообщении говорится, что Карим Хан провел встречу в Киеве с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Во время нее он отметил жесткое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом в проведении независимых расследований.

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