Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Україні

Він назвав Україну "місцем злочину", та наголосив на важливості незалежного розслідування.

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Україна - місце злочину. Ми тут, тому що у нас є розумні підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію суду,

– заявив прокурор.

За його словами, потрібно "розсіяти туман війни", щоб встановити усі деталі злочинів, для цього потрібне незалежне та неупереджене розслідування.

Він анонсував початок роботи групи судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду в Бучі.

Зустріч з Венедіктовою

Також у повідомленні йдеться, що Карім Хан провів зустріч у Києві з генпрокуроркою України Іриною Венедиктовою. Під час неї він відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з Міжнародним кримінальним судом у проведенні незалежних розслідувань.

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