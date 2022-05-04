Берл Лазарь обратился к главе российского МИД с призывом извиниться за эти слова публично.

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Главный раввин России прокомментировал заявление Лаврова

По словам главного раввина России, было бы неплохо, чтобы Лавров извинился через свои слова перед евреями и признал свою ошибку. В то же время он добавил, что не считает себя уполномоченным давать советы министру иностранных дел России.

Что известно о главном раввине России Считается, что Берл Лазар входит в круг лиц, приближенных к лидеру России и тирана Владимиру Путину. Лазарь также является главой Федерации еврейских общин России. Это организация, связанная с направлением любавицкого хасидизма.

По мнению раввина, после такого шага этот инцидент можно было бы считать исчерпанным и пролистать страницу. Берл Лазар также заявил, что не разделяет мнение по отождествлению действий властей России в Украине с поступками советской армии во времена Второй мировой войны.

По его словам, обвинение жителей Украины в так называемом "неонацизме" со стороны властей России занижает "подвиг и героизм советских военных", которые смогли освободить концлагерь Аушвиц и установили флаг СССР в Берлине, Германия.

Что известно о скандале с Лавровым

В одном из последних интервью главы российского МИД спросили, как в Украине может быть "неонацизм", как президент Владимир Зеленский по национальности еврей. Сергей Лаврова ответил, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами". В качестве примера он назвал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Это заявление российского дипломата повлекло за собой шквал критики. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул , что подобное высказывание является оскорбительным как лично для Владимира Зеленского, так и для всей страны. Диплома также добавил, что аналогично это для Израиля и евреев. В Германии это заявление назвали очередным проявлением "абсурдной пропаганды", тогда как в США заявили , что это "самое позорное проявление расизма, пропаганды и лжи".

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