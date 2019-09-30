09:21
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      Главный архитектор Львова Чаплинский стал заместителем министра: что о нем известно

      9 Читати новину українською
      Юлиан Чаплинский стал заместителем министра развития общин и территорий
      Юлиан Чаплинский стал заместителем министра развития общин и территорий / varianty.lviv.ua

      29 сентября Кабинет Министров Украины назначил Юлиана Чаплинского заместителем Алены Бабак. Отныне Чаплинский, который до того был главным архитектором города Львова, будет отвечать в Министерстве развития общин и территорий за европейскую интеграцию.

      Еще когда министерство переквалифицировалось из Минрегиона, его руководитель Алена Бабак отмечала, что раньше министерство больше внимания уделяло строительству, чем архитектуре, а должно быть наоборот.

       Это следует знать: Как будет работать Министерство развития общин и территорий: детальное объяснение Алены Бабак

      Что известно о Юлиане Чаплинском?

      Юлиан Чаплинский родился 10 января 1982 года (37 лет) во Львове. В 1999 году поступил в Национальный университет "Львовская политехника" на архитектурный факультет. Окончил его в 2004 году.

      До работы во Львовском горсовете успел поработать архитектором в трех компаниях – ООО "Ювит", ЧП "Архитекторы Чаплинский Трофименко" и ЧП "Чаплинский и партнеры". В последних двух также занимал должность директора.

      В феврале 2015 года возглавил управление архитектуры департамента градостроения Львовского городского совета, с 2017 года оно стало управлением архитектуры и урбанистики. Все это время также занимал должность главного архитектора Львова.

       К слову: Алена Бабак возглавила новое Министерство развития общин и территорий: что о ней известно

      Под его руководством, в частности, разработан проект бизнес-центра класса "В+" "Матрица" по улице Садовой в городе Львове. В нем расположен главный европейский офис компании SoftServe.

      Бізнес-центр
      Бизнес-центр "Матрица", спроектированный под руководством Чаплинского

      Юлиан Чаплинский увлекается урбанистикой – наукой, занимающейся развитием различных городской систем (транспорт, инфраструктура, здравоохранение и т.д.). Ведет видеоблог CHAPLINSKY VLOG, где предлагает интересные идеи по обустройству общественного пространства.

      У главного архитектора Львова есть жена Наталья.  Вместе с ней воспитывает двух дочерей – Викторию и Янику.

      Согласно декларации Чаплинского, в собственности его семьи находится квартира во Львове и два автомобиля – Chrysler 300c 2011 выпуска и Toyota Avensis 2007 года.

      Новий Кабінет міністрів

      Состав нового Кабинета миинстрив / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1063
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сегодня , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 245
      Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      сегодня , 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 150
      Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      сегодня , 08:01 Главные новости 29 сентября: от Зеленского требуют стенограммы бесед с Путиным, арест Пушилина
      7625
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 сентября , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 1557
      Самые смешные мемы недели: Моника Зеленски, величайший лидер настоящего и что не так с Мендель
      29 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: Моника Зеленски, величайший лидер настоящего и что не так с Мендель
      1226
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук