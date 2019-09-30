Главный архитектор Львова Чаплинский стал заместителем министра: что о нем известно

29 сентября Кабинет Министров Украины назначил Юлиана Чаплинского заместителем Алены Бабак. Отныне Чаплинский, который до того был главным архитектором города Львова, будет отвечать в Министерстве развития общин и территорий за европейскую интеграцию.

Еще когда министерство переквалифицировалось из Минрегиона, его руководитель Алена Бабак отмечала, что раньше министерство больше внимания уделяло строительству, чем архитектуре, а должно быть наоборот.

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Что известно о Юлиане Чаплинском?

Юлиан Чаплинский родился 10 января 1982 года (37 лет) во Львове. В 1999 году поступил в Национальный университет "Львовская политехника" на архитектурный факультет. Окончил его в 2004 году.

До работы во Львовском горсовете успел поработать архитектором в трех компаниях – ООО "Ювит", ЧП "Архитекторы Чаплинский Трофименко" и ЧП "Чаплинский и партнеры". В последних двух также занимал должность директора.

В феврале 2015 года возглавил управление архитектуры департамента градостроения Львовского городского совета, с 2017 года оно стало управлением архитектуры и урбанистики. Все это время также занимал должность главного архитектора Львова.

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Под его руководством, в частности, разработан проект бизнес-центра класса "В+" "Матрица" по улице Садовой в городе Львове. В нем расположен главный европейский офис компании SoftServe.



Бизнес-центр "Матрица", спроектированный под руководством Чаплинского

Юлиан Чаплинский увлекается урбанистикой – наукой, занимающейся развитием различных городской систем (транспорт, инфраструктура, здравоохранение и т.д.). Ведет видеоблог CHAPLINSKY VLOG, где предлагает интересные идеи по обустройству общественного пространства.

У главного архитектора Львова есть жена Наталья. Вместе с ней воспитывает двух дочерей – Викторию и Янику.

Согласно декларации Чаплинского, в собственности его семьи находится квартира во Львове и два автомобиля – Chrysler 300c 2011 выпуска и Toyota Avensis 2007 года.

Состав нового Кабинета миинстрив / инфографика 24 канала