Головний архітектор Львова Чаплінський став заступником міністра: що про нього відомо

29 вересня Кабінет Міністрів України призначив Юліана Чаплінського заступником Альони Бабак. Відтепер Чаплінський, який до того був головним архітектором міста Львова, відповідатиме у Міністерстві розвитку громад і територій за євроінтеграцію.

Ще коли міністерство перекваліфіковувалося з Мінрегіону, його очільниця Альона Бабак зазначала, що раніше міністерство більше уваги приділяло будівництву, ніж архітектурі, а повинно бути навпаки.

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Що відомо про Юліана Чаплінського?

Юліан Чаплінський народився 10 січня 1982 року (37 років) у Львові. У 1999 році вступив до Національного університету "Львівська політехніка" на архітектурний факультет. Закінчив його у 2004 році.

До роботи у Львівській міськраді встиг попрацювати архітектором у трьох компаніях – ТзОВ "Ювіт", ПП "Архітектори Чаплінський Трофименко" і ПП "Чаплінський і партнери". В останніх двох також обіймав посаду директора.

У лютому 2015 року очолив управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради, з 2017 року воно стало управлінням архітектури та урбаністики. Весь цей час також обіймав посаду головного архітектора Львова.

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Під його керівництвом, зокрема, розроблений проект бізнес-центру класу "В+" "Матриця" на вулиці Садовій у місті Львові. У ньому розташований головний європейський офіс компанії SoftServe.



Бізнес-центр "Матриця", спроектований під керівництвом Чаплінського

Юліан Чаплінський захоплюється урбаністикою – наукою, що займається розвитком різних міських систем (транспорт, інфраструктура, охорона здоров'я тощо). Веде відеоблог CHAPLINSKY VLOG, де пропонує цікаві ідеї з облаштування громадського простору.

Головний архітектор Львова має дружину Наталію. Разом з нею виховують двох доньок – Вікторію та Яніку.

Згідно з декларацією Чаплінського, у власності його сім'ї є квартира у Львові та два автомобілі – Chrysler 300c 2011 року випуску та Toyota Avensis 2007 року.

Склад нового Кабінету міністрів / інфографіка 24 каналу