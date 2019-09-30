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      Головний архітектор Львова Чаплінський став заступником міністра: що про нього відомо

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      Юліан Чаплінський став заступником міністра розвитку громад і територій
      Юліан Чаплінський став заступником міністра розвитку громад і територій / varianty.lviv.ua

      29 вересня Кабінет Міністрів України призначив Юліана Чаплінського заступником Альони Бабак. Відтепер Чаплінський, який до того був головним архітектором міста Львова, відповідатиме у Міністерстві розвитку громад і територій за євроінтеграцію.

      Ще коли міністерство перекваліфіковувалося з Мінрегіону, його очільниця Альона Бабак зазначала, що раніше міністерство більше уваги приділяло будівництву, ніж архітектурі, а повинно бути навпаки.

      Це варто знати: Як працюватиме Міністерство розвитку громад та територій: детальне пояснення Альони Бабак

      Що відомо про Юліана Чаплінського?

      Юліан Чаплінський народився 10 січня 1982 року (37 років) у Львові. У 1999 році вступив до Національного університету "Львівська політехніка" на архітектурний факультет. Закінчив його у 2004 році.

      До роботи у Львівській міськраді встиг попрацювати архітектором у трьох компаніях – ТзОВ "Ювіт", ПП "Архітектори Чаплінський Трофименко" і ПП "Чаплінський і партнери". В останніх двох також обіймав посаду директора.

      У лютому 2015 року очолив управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради, з 2017 року воно стало управлінням архітектури та урбаністики. Весь цей час також обіймав посаду головного архітектора Львова.

      До слова: Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій: що про неї відомо

      Під його керівництвом, зокрема, розроблений проект бізнес-центру класу "В+" "Матриця" на вулиці Садовій у місті Львові. У ньому розташований головний європейський офіс компанії SoftServe.

      Бізнес-центр
      Бізнес-центр "Матриця", спроектований під керівництвом Чаплінського

      Юліан Чаплінський захоплюється урбаністикою – наукою, що займається розвитком різних міських систем (транспорт, інфраструктура, охорона здоров'я тощо). Веде відеоблог CHAPLINSKY VLOG, де пропонує цікаві ідеї з облаштування громадського простору.

      Головний архітектор Львова має дружину Наталію. Разом з нею виховують двох доньок – Вікторію та Яніку.

      Згідно з декларацією Чаплінського, у власності його сім'ї є квартира у Львові та два автомобілі – Chrysler 300c 2011 року випуску та Toyota Avensis 2007 року.

      Новий Кабінет міністрів

      Склад нового Кабінету міністрів / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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