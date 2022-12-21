Столтенберга могут назначить главой МВФ: СМИ узнали детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать исполнительным директором Международного валютного фонда. США хотят видеть на этой должности именно его.

Стать новым генсеком Альянса может глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Однако она не хочет покидать свой пост.

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Столтенберг может возглавить МВФ

Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. По истечении договора он может возглавить МВФ.

США хотят, чтобы Столтенберг стал исполнительным директором Международного валютного фонда,

– сообщил один из источников в НАТО.

В настоящее время главой МВФ является Кристалина Георгиева. Ее контракт истекает в 2024 году.

У НАТО пока нет очевидного кандидата на должность нового генсека. По информации источников из Альянса, заменить Столтенберга могут:

премьер Нидерландов Марк Рютте,

премьер Испании Педро Санчес,

премьер Эстонии Кая Каллас, но такая вероятность имела из-за "ее бескомпромиссности в отношении России".

НАТО готовится к долгосрочной поддержке Украины

Генсек НАТО недавно заявил, что, скорее всего, война России против Украины завершится за столом переговоров. Однако в любом случае следует обеспечить победу Украины как независимого и суверенного государства. Для этого нужно и дальше оказывать ей военную помощь.

Столтенберг отметил, что предоставление оружия Украине существенно истощили запасы НАТО. Это вызвало опасения внутри самого блока по поводу того, что их оборонная промышленность может не справиться.

По словам генсека НАТО, на фоне войны в Украине Альянс наращивает производство оружия и боеприпасов, чтобы пополнять свои запасы и оказывать оборонную поддержку Украине в долгосрочной перспективе.