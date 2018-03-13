Главой американского ЦРУ впервые в истории стала женщина

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Гаспел возглавила ЦРУ. Она стала первой женщиной, которая будет руководить этим учреждением.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отметим, что на посту главы ЦРУ Гаспел заменила Майка Помпео, которого президент США Дональд Трамп назначил главой Государственного департамента вместо Рекса Тиллерсона.

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Джина Черри Гаспел является офицером разведки США. Она присоединилась к Центральному разведывательному управлению в 1985 году.

Отметим, что несколько членов Сенатского разведывательного комитета призвали Трампа пересмотреть назначение Гаспел на пост заместителя директора ЦРУ. Они были особенно обеспокоены сообщениями о том, что Гаспел принимала участие в несанкционированном уничтожении видеозаписей, которые задокументировали пытки против двух задержанных ЦРУ.

Добавим, что перед этим назначением Джина Гаспел руководила пытками двух подозреваемых в терроризме во время жестоких допросов в тайной тюрьме в Таиланде.