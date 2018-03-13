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Головою американського ЦРУ вперше в історії стала жінка

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Джина Гаспел очолила ЦРУ
Джина Гаспел очолила ЦРУ / Фото з вільних мереж

Заступниця директора Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел очолила ЦРУ. Вона стала першою жінкою, яка керуватиме цією установою.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначимо, що на посаді голови ЦРУ Гаспел замінила Майка Помпео, якого президент США Дональд Трамп призначив главою Державного департаменту замість Рекса Тіллерсона.

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Джина Черрі Гаспел є офіцером розвідки США. Вона приєдналася до Центрального розвідувального управління в 1985 році.

Зазначимо, що кілька членів Сенатського розвідувального комітету закликали Трампа переглянути призначення Гаспел на пост заступника директора ЦРУ. Вони були особливо занепокоєні повідомленнями про те, що Гаспел брала участь у несанкціонованому знищенні відеозаписів, які задокументували тортури проти двох затриманих ЦРУ.

Додамо, що перед цим призначенням Джина Гаспел керувала тортурами двох підозрюваних в тероризмі під час жорстоких допитів у таємній в'язниці в Таїланді.

Теги: Рекс Тіллерсон ЦРУ Новини США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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