Главу ЦИК Беларуси ночью эвакуировали из Дома правительства
В ночь на 10 августа главу Центризбиркома Беларуси Лилию Ермошину эвакуировали из здания Дома правительства. Именно там расположена ЦИК.
Об этом сама Ермошина заявила 10 августа на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".
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"Цифры (голосование – 24 канал) получили в ручном режиме, поскольку я с аналитиком была эвакуирована из Дома правительства", – отметила Ермошина.
И добавила, что результаты они приняли буквально перед этим.
Как проголосовали на выборах президента Беларуси, согласно экзитполам:
- Александр Лукашенко – 79,7%,
- Светлана Тихановская – 6,8%,
- Анна Канопацкая – 2,3%,
- Андрей Дмитриев – 1,1%,
- Сергей Черечень – 0,9%,
- против всех – 9,2%.
После объявления результатов выборов по данным экзитпола в Беларуси начались массовые кровавые столкновения митингующих с силовиками. Известно о 150 задержанных и еще по меньшей мере 50 травмированных. Подробнее о ходе столкновений – читайте по ссылке.