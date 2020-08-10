В ніч проти 10 серпня голову Центрвиборчкому Білорусі Лілію Єрмошину евакуювали з будівлі Будинку уряду. Саме там розташована ЦВК.
Про це сама Єрмошина заявила 10 серпня на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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"Цифри (голосування – 24 канал) отримали в ручному режимі, оскільки я з аналітиком була евакуйована з Будинку уряду", – зазначила Єрмошина.
Й додала, що результати вони прийняли буквально перед цим.
Як проголосували на виборах президента Білорусі, відповідно до екзитполів: