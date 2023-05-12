Подготовка к деоккупации Крыма: в ОП хотят назначить главу Крымской военной администрации
Источник:Украинская правда
То, что временно оккупированный Крым вернется домой, под контроль Украины, не вызывает сомнений. Однако поскольку под оккупацией полуостров находился годами, специалистов, которые будут работать там после деоккупации, нужно готовить уже.
В частности, до деоккупации полуострова нужно выбрать кандидатуру на должность главы Крымской военной администрации и определить ее штатное расписание. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
Интересно У Зеленского объяснили, что Украина будет делать с документами, выдаваемыми оккупантами жителям Крыма
Необходимо дополнительное обучение управленцев
Чиновница отметила, что кроме выбора главы Крымской военной администрации, необходимо также подготовить дополнительное обучение управленцев, которые будут работать в Крыму. Ведь эти специалисты должны иметь специфическую подготовку. Именно поэтому их готовить нужно заранее.
Учитывая, что работа будет проходить в освобожденном Крыму, который 9 лет был под оккупацией, будущие специалисты должны иметь специфическую подготовку, учитывающую особенности работы в подобных условиях. Здесь важно упомянуть о дополнительном обучении управленцев,
– сказала Тамила Ташева.
Стоит отметить, что, по словам постоянной представительницы президента Украины в Крыму, кадровый резерв для органов власти в деоккупированном полуострове составит около 50 тысяч человек.
Программы по подготовке специалистов уже нарабатываются
Тамила Ташева также отметила, что уже готовятся необходимые курсы и программы подготовки госслужащих и работников органов местного самоуправления по работе на территории Крыма. Так, для этого над онлайн-курсами и образовательными программами работают, в частности, представительство президента Украины вместе с партнерами.
К примеру, представительство украинского президента в Крыму вместе с КНУ имени Тараса Шевченко наработали магистерские программы "Постконфликтное урегулирование" и "Правительство на послевоенных территориях".
По словам Тамилы Ташевой, программы должны сформировать мощный кадровый потенциал для развертывания управленческой деятельности Украины на освобожденных территориях, а также преодоления последствий российской оккупации. Специалисты, которые будут работать в Крыму, должны иметь знания и умения, акцентированные на специфических процессах реинтеграции освобожденных территорий в единое правовое, информационное, социально-экономическое, культурное и образовательное пространство Украины.