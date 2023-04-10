Рада отправила в отставку главу Счетной палаты Валерия Пацкана
Источник:Алексей Гончаренко
Во время заседания Верховной Рады 10 апреля нардепы проголосовали за отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Парламентарии выразили ему недоверие.
"За" проголосовали 250 депутатов. Согласно решению Пацкан перестает быть и членом Счетной палаты.
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Первое голосование провалили
Первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил, что для увольнения Пацкана использовали норму статьи 12 ЗУ "О правовом режиме военного положения", а именно, что может быть выражено недоверие от не менее одной четвертой народных депутатов. То есть сначала собрали подписи 113 депутатов, которые инициировали бы выражение недоверия.
Заметим, что депутаты обвиняют Пацкана в некомпетентности и провале реформы СП в евроинтеграции.
К слову, его уже пытались уволить в начале декабря, однако решение поддержали только 215 народных депутатов. Тогда голосование состоялось на основании заявления об отставке, которое Пацкан написал в ноябре.
Кроме того, Железняк анонсировал внесение на должность председателя Счетной Геннадия Плиса. С апреля 2020 года по ноябрь 2023 года он возглавлял Госаудитслужбу, а до этого был заместителем Минфина.
В декабре 2022 года Плиса назначили членом Счетной палаты, что сделало возможным его назначение председателем.
Что известно о Валерии Пацкане
- Валерий Пацкан начал свою политическую деятельность в 2001 году на должности главы исполнительного комитета Закарпатской областной организации Политической партии "Реформы и порядок".
- 26 октября 2014 на внеочередных парламентских выборах его избрали депутатом по спискам партии "Блок Петра Порошенко".
- 15 марта 2018 избран и назначен Верховной Радой Украины Председателем Счетной палаты Украины.
- В ноябре Пацкан получил подозрение по делу о событиях 2017 – 2018 годов. По данным следствия, в сентябре 2017 года Пацкан подал в Аппарат Верховной Рады заявление о компенсации за жилье, хотя к тому времени уже якобы имел в собственности квартиру в новостройке в Печерском районе Киева.
- В результате за более шести месяцев он незаконно получил более 117 тысяч гривен. Сам Пацкан назвал подозрение необоснованным и что оно может быть связано с запланированным аудитом НАБУ.