"За" проголосували 250 депутатів. Згідно з рішенням, Пацкан перестає бути і членом Рахункової палати.

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Перше голосування провалили

Перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що для звільнення Пацкана використали норму статті 12 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", а саме що може бути висловлена недовіра від не менш як однією четвертою народних депутатів. Тобто спочатку зібрали підписи 113 депутатів, які б ініціювали висловлення недовіри.

"За" проголосували 250 депутатів / Олексій Гончаренко

Зауважимо, що депутати звинувачують Пацкана у некомпетентності та провалі реформи РП в частині євроінтеграції.

До слова, його вже намагалися звільнити на початку грудня, однак рішення підтримали лише 215 народних депутатів. Тоді голосування відбулось на підставі заяви про відставку, яку Пацкан написав у листопаді.

Крім того, Железняк анонсував внесення на посаду голови Рахункової Геннадія Пліса. З квітня 2020 по листопад 2023 року він очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну.

В грудні 2022 Пліса призначили членом Рахункової палати, що зробило можливим його призначення головою.

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