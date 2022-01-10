Главу военной разведки Дании арестовали за утечку секретных данных

В Дании арестован глава военной разведки страны Ларс Финдсен. Его обвиняют в утечке секретной информации.

Точные обвинения против Финдсена содержатся в секрете. Как пишет издание, дело "происходит за двумя закрытыми дверями".

Важно С 2014 года разведка разоблачила более 20 российских дипломатов-шпионов

В то же время датские СМИ предполагают, что дело касается утечки информации с грифом "секретно" и "совершенно секретно".

Что известно об обвинении

По данным следствия, спецслужба по приказу Финдсена с 2014 года предоставляла неполную информацию о своей деятельности. Выявлены случаи, когда Служба военной разведки Дании не проводила расследование фактов шпионской деятельности на основании имеющихся признаков.

Службу военной разведки обвиняют также в незаконном сборе информации о датских гражданах.

Еще в 2015 году стало известно, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве со Службой военной разведки Дании осуществляло перехват информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и чиновниками в:

Германии,

Швеции,

Норвегии,

Франции, включая уже бывшего канцлера Ангелу Меркель.

Заметим, что Ларса Финдсена уволили еще в августе 2020 года, после того, как надзор за деятельностью разведывательных служб обнаружил, что Датская служба военной разведки без особых причин начала следить за подданными королевства.

Обвинения, которые предъявили Финдсену, настолько серьезны, что ему инкриминируют положение Уголовного кодекса из категории государственной измены.