Точні звинувачення проти Фіндсена тримають у секреті. Як пише видання, справа "відбувається за вдвічі зачиненими дверима".

Важливо З 2014 року розвідка викрила понад 20 російських дипломатів-шпигунів

Водночас данських ЗМІ припускають, що справа стосується витоку інформації з грифом "таємно" і "цілком таємно".

Що відомо про звинувачення

За даними слідства, спецслужба за наказом Фіндсена з 2014 року надавала неповну інформацію про свою діяльність. Виявлено випадки, коли Служба військової розвідки Данії не проводила розслідування фактів шпигунської діяльності на підставі наявних ознак.

Цікаво! Службу військової розвідки звинувачують також у незаконному зборі інформації про данських громадян.

Ще у 2015 році стало відомо, що Агентство національної безпеки США у співпраці зі Службою військової розвідки Данії здійснювало перехоплення інформації по датським підводним комунікаційним кабелям з метою шпигунства за провідними політиками й чиновниками у:

Німеччині,

Швеції,

Норвегії,

Франції, включаючи вже колишню канцлерку Ангелу Меркель.

Зауважимо, що Ларса Фіндсена звільнили ще у серпні 2020 року, після того, як нагляд за діяльністю розвідувальних служб виявив, що Данська служба військової розвідки без особливих на те причин почала стежити за підданими королівства.

Звинувачення, які оголосили Фіндсену, настільки серйозні, що йому інкримінують положення Кримінального кодексу з категорії державної зради.