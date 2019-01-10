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      Главу Донецкого облавтодора поймали на немалой взятке

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      Должностные лица Донецкого облавтодора требовали взятку в размере 300 тысяч гривен
      Должностные лица Донецкого облавтодора требовали взятку в размере 300 тысяч гривен / Фото из открытых источников

      10 января прокуратура Киевской области вместе с УЗЭ ДЗЭ в Полтавской области поймали руководителя ГП "Донецкий облавтодор" Игоря Закутаева и юриста предприятия на вымогательстве и получении суммы в размере 300 тысяч гривен.

      Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области на официальном сайте ведомства.

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      В сообщении отметили, что руководитель и юрист предприятия "Донецкий облавтодор" требовали от коммерческой структуры взятку в размере 300 тысяч гривен за оплату поставленных нефтепродуктов.

      Первые "транши" неправомерной выгоды в размере 100 и 50 тысяч гривен злоумышленники уже получили предварительно,
      – добавили в пресс-службе.

      Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook. "Чистим дороги", – отметил он.

      В Киевской прокуратуре также рассказали, что вопрос об объявлении подозрения должностным лицам в совершении уголовного преступления и избрании им меры пресечения будет решаться после проведения следственных действий.

      К слову, 9 января на Закарпатье во время получения им последней части взятки задержали инспектора пограничной службы пункта пропуска "Лужники".

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Юрий Луценко Прокуратура Киева Взятка Укравтодор
      Источник: 24 Канал
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