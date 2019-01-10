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      Очільника Донецького облавтодору впіймали на чималому хабарі

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      Службові особи Донецького облавтодору вимагали хабар у розмірі 300 тисяч гривень
      Службові особи Донецького облавтодору вимагали хабар у розмірі 300 тисяч гривень / Фото із відкритих джерел

      10 січня прокуратура Київської області разом із УЗЕ ДЗЕ в Полтавській області впіймали керівника ДП "Донецький облавтодор" Ігоря Закутаєва та юриста підприємства на вимаганні та отриманні суми у розмірі 300 тисяч гривень.

      Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області на офіційному сайті відомства.

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      У повідомленні зазначили, що керівник та юрист підприємства "Донецький облавтодор" вимагали від комерційної структури хабара у розмірі 300 тисяч гривень за оплату поставлених нафтопродуктів.

      Перші "транші" неправомірної вигоди в розмірі 100 та 50 тисяч гривень зловмисники вже отримали попередньо,
      – додали у прес-службі.

      Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував інцидент на своїй сторінці у Facebook. "Чистимо дороги", – зазначив він.

      У Київській прокуратурі також розповіли, що питання щодо оголошення підозри службовим особам у вчиненні кримінального правопорушення та обрання їм запобіжних заходів буде вирішуватися після проведення слідчих дій.

      До слова, 9 січня на Закарпатті під час отримання ним останньої частини хабара затримали інспектора прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка".

      Теги: Новини України Кримінальні новини Укравтодор Хабар Київська прокуратура Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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