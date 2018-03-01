Главу "Нафтогаза" Коболева оштрафовали на более чем 8 миллиардов гривен

Государственная фискальная служба Украины оштрафовала председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 миллиарда гривен. ГФС признала Коболева виновным в нарушении таможенных правил.

Об этом в Facebook сообщил сам Коболев.

"Я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 миллиарда гривен не позднее пятнадцати дней", –говорится в сообщении председателя "Нафтогаза".

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Опубликованные документы свидетельствуют, что ГФС признала Коболева виновным в нарушении таможенных правил и наложила административное взыскание в виде штрафов в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Глава "Нафтогаза" обратил внимание на то, что в тексте постановления указано, что причиной штрафа является то, что Коболев "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов".

По мнению Коболева, причиной таких действий ГФС является то, что "Нафтогаз" отказался платить за газ, который Россия поставляет в ОРДЛО.

"Реальная причина – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО" Газпром "контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не ели, но на котором настаивает "Газпром", – говорится в сообщении Коболева.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража и "будут защищать свои права всеми законными способами".