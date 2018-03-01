16:26
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голову "Нафтогазу" Коболєва оштрафували на більш ніж 8 мільярдів гривень

916 Читать новость на русском
ДФС оштрафувала Коболєва
ДФС оштрафувала Коболєва / Фото з вільних мереж

Державна фіскальна служба України оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 8,3 мільярда гривень. ДФС визнала Коболєва винним у порушенні митних правил.

Про це у Facebook повідомив сам Коболєв.

"Я сьогодні отримав від Державної фіскальної служби України: два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 мільярда гривень. Тобто я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 мільярда гривень не пізніше п‘ятнадцяти днів", – мовиться у повідомленні голови "Нафтогазу".

Читайте також: "Нафтогаз" вніс передоплату за поставки у березні, але "Газпром" повернув гроші

Опубліковані документи свідчать, що ДФС визнала Коболєва винним у порушенні митних правил і наклала адміністративне стягнення у вигляді штрафів у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів.

Голова "Нафтогазу" звернув увагу на те, що в тексті постанови вказано, що причиною штрафу є те, що Коболєв "не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжувальних документів".

На думку Коболєва, причиною таких дій ДФС є те, що "Нафтогаз" відмовився платити за газ, який Росія постачає в ОРДЛО.

"Реальна причина – відмова "Нафтогазу" оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ "Газпром" контрабандно постачав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганських областей. Саме тому ми досі й не можемо надати весь пакет документів, оскільки не будемо платити за газ, який не замовляли і не споживали, але на якому наполягає "Газпром", – мовиться у повідомленні Коболєва.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. У "Газпромі" заявили, що не згідні з рішенням арбітражу та "захищатимуть свої права всіма законними способами".

Теги: Новини України Газпром Нафтогаз Штрафи Державна фіскальна служба мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 301
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1724
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2173
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
7273
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2591
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук