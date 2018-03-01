Голову "Нафтогазу" Коболєва оштрафували на більш ніж 8 мільярдів гривень

Державна фіскальна служба України оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 8,3 мільярда гривень. ДФС визнала Коболєва винним у порушенні митних правил.

Про це у Facebook повідомив сам Коболєв.

"Я сьогодні отримав від Державної фіскальної служби України: два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 мільярда гривень. Тобто я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 мільярда гривень не пізніше п‘ятнадцяти днів", – мовиться у повідомленні голови "Нафтогазу".

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Опубліковані документи свідчать, що ДФС визнала Коболєва винним у порушенні митних правил і наклала адміністративне стягнення у вигляді штрафів у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів.

Голова "Нафтогазу" звернув увагу на те, що в тексті постанови вказано, що причиною штрафу є те, що Коболєв "не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжувальних документів".

На думку Коболєва, причиною таких дій ДФС є те, що "Нафтогаз" відмовився платити за газ, який Росія постачає в ОРДЛО.

"Реальна причина – відмова "Нафтогазу" оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ "Газпром" контрабандно постачав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганських областей. Саме тому ми досі й не можемо надати весь пакет документів, оскільки не будемо платити за газ, який не замовляли і не споживали, але на якому наполягає "Газпром", – мовиться у повідомленні Коболєва.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. У "Газпромі" заявили, що не згідні з рішенням арбітражу та "захищатимуть свої права всіма законними способами".