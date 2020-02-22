Правоохранители задержали начальника одного из отделов Нацполиции в Волынской области во время получения взятки в 3 тысячи долларов.

Следователи ГБР выяснили, что чиновник требовал деньги за закрытие уголовного производства. Задержанный также пытался отменить изъятие транспортного средства. Кстати: Харьковских патрульных разоблачили на взятке через мобильное приложение Дело расследуют за "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Главу отдела полиции Волыни задержали на взятке / Фото пресс-службы ГБР Руководителю отдела полиции Волыни грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Чиновник пытался получить 3 тысячи долларов / Фото пресс-службы ГБР Задержание чиновников на взятках: последние события Следователи ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Хмельницкой области. Он требовал взятку в 20 тысяч долларов.

Сотрудники таможенного поста в Херсоне брали деньги с предпринимателей. За взятку они "не замечали нарушений" норм ввоза в Украину товаров из-за рубежа. За смену фигуранты дела могли заработать до 4 тысяч долларов.

Двое патрульных в Харькове получили 2 тысячи гривен взятки через мобильное приложение. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

200 тысяч гривен в месяц получал заместитель руководителя херсонского хосписа. Служба безопасности Украины задержала чиновника.