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      Главу отдела полиции Волыни задержали на взятке: фото

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      ГБР задержали главу отдела полиции Волыни на взятке / dbr.gov.ua

      Правоохранители задержали начальника одного из отделов Нацполиции в Волынской области во время получения взятки в 3 тысячи долларов.

      Следователи ГБР выяснили, что чиновник требовал деньги за закрытие уголовного производства. Задержанный также пытался отменить изъятие транспортного средства.

      Кстати: Харьковских патрульных разоблачили на взятке через мобильное приложение

      Дело расследуют за "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

      дбр затримання хабар волинь гроші
      Главу отдела полиции Волыни задержали на взятке / Фото пресс-службы ГБР

      Руководителю отдела полиции Волыни грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

      дбр волинь затримання поліція хабар
      Чиновник пытался получить 3 тысячи долларов / Фото пресс-службы ГБР

      Задержание чиновников на взятках: последние события

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Деньги Волынь Полиция Взятка Государственное бюро расследований Новости Украины
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