Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Нацполіції у Волинській області під час отримання хабаря у 3 тисяч доларів.

Слідчі ДБР з’ясували, що посадовець вимагав гроші за закриття кримінального провадження. Затриманий також намагався скасувати вилучення транспортного засобу. До речі: Харківських патрульних викрили на хабарі через мобільний додаток Справу розслідують за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Очільника відділу поліції Волині затримали на хабарі/ Фото пресслужби ДБР Очільнику відділу поліції Волині загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Посадовець намагався отримати 3 тисячі доларів/ Фото з пресслужби ДБР Затримання посадовців на хабарях: останні події Слідчі ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Він вимагав хабар у 20 тисяч доларів.

Співробітники митного посту у Херсоні брали гроші з підприємців. За хабар вони "не помічали порушень" норм ввезення в Україну товарів з-за кордону. За зміну фігуранти справи могли заробити до 4 тисяч доларів.

Двоє патрульних у Харкові отримали 2 тисячі гривень хабаря через мобільний додаток. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

200 тисяч гривень на місяць отримував заступник керівника херсонського хоспісу. Служба безпеки України затримала посадовця.