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      Очільника відділу поліції Волині затримали на хабарі: фото

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      ДБР затримали очільника відділу поліції Волині затримали на хабарі / dbr.gov.ua

      Правоохоронці затримали начальника одного з відділів Нацполіції у Волинській області під час отримання хабаря у 3 тисяч доларів.

      Слідчі ДБР з’ясували, що посадовець вимагав гроші за закриття кримінального провадження. Затриманий також намагався скасувати вилучення транспортного засобу.

      До речі: Харківських патрульних викрили на хабарі через мобільний додаток

      Справу розслідують за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

      дбр затримання хабар волинь гроші
      Очільника відділу поліції Волині затримали на хабарі/ Фото пресслужби ДБР

      Очільнику відділу поліції Волині загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

      дбр волинь затримання поліція хабар
      Посадовець намагався отримати 3 тисячі доларів/ Фото з пресслужби ДБР

      Затримання посадовців на хабарях: останні події

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Гроші Волинь Поліція Хабар Державне бюро розслідувань Новини України
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