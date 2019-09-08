Военная прокуратура совместно со столичным управлением ГБР и Департаментом защиты экономики Нацполиции задержали при получении взятки начальника Полтавской таможни ДФС Украины.

В Военной прокуратуре отметили, что начальник Полтавской таможни в мае требовал у предпринимателя взятку в размере 4000 долларов.

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За эту сумму таможенник обещал "оказать содействие в беспрепятственном проведении таможенных формальностей" в растаможивании автомобилей с грузом из расчета 400 долларов за одно такое авто.

7 сентября в Киеве мужчины встретились с целью решения финансовой стороны вопроса. Там, "на горячем" руководителя Полтавской таможни и задержали. Факт получения денег задокументировали в рамках операции по контролю за совершением преступления. После этого таможенника задержали.



Таможенника задержали в момент получения взятки / Фото ГБР

Сейчас в ГБР готовятся сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления и взять его под стражу с отстранением от занимаемой должности.

В ГБР также сообщили о возможной причастности топ-чиновников Полтавской таможни в систематическом вымогательстве и получения взяток от предпринимателей.

В преступную группу, возможно, входили начальник Полтавской таможни ДФС Украины, его первый заместитель, начальник таможенного поста "Полтава", начальник управления администрирования таможенных платежей и инспекторы таможни,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что за деньги они обещали не создавать помех при растаможивании товаров, организовать ускоренную процедуру растаможивания и определить минимально необходимые ставки пошлин.