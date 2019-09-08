04:52
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Главу Полтавской таможни поймали на взятке в Киеве

      1 Читати новину українською
      ГБР и Военная прокуратура поймали очередного взяточника
      ГБР и Военная прокуратура поймали очередного взяточника / Фото из открытых источников

      Военная прокуратура совместно со столичным управлением ГБР и Департаментом защиты экономики Нацполиции задержали при получении взятки начальника Полтавской таможни ДФС Украины.

      В Военной прокуратуре отметили, что начальник Полтавской таможни в мае требовал у предпринимателя взятку в размере 4000 долларов.

      Это следует знать: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      За эту сумму таможенник обещал "оказать содействие в беспрепятственном проведении таможенных формальностей" в растаможивании автомобилей с грузом из расчета 400 долларов за одно такое авто.

      7 сентября в Киеве мужчины встретились с целью решения финансовой стороны вопроса. Там, "на горячем" руководителя Полтавской таможни и задержали. Факт получения денег задокументировали в рамках операции по контролю за совершением преступления. После этого таможенника задержали.

      Очільник полтавської митниці хабар
      Таможенника задержали в момент получения взятки / Фото ГБР

      Сейчас в ГБР готовятся сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления и взять его под стражу с отстранением от занимаемой должности.

      В ГБР также сообщили о возможной причастности топ-чиновников Полтавской таможни в систематическом вымогательстве и получения взяток от предпринимателей.

      В преступную группу, возможно, входили начальник Полтавской таможни ДФС Украины, его первый заместитель, начальник таможенного поста "Полтава", начальник управления администрирования таможенных платежей и инспекторы таможни,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что за деньги они обещали не создавать помех при растаможивании товаров, организовать ускоренную процедуру растаможивания и определить минимально необходимые ставки пошлин.

      blog_ava
      Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
      сегодня
      3774
      Теги: Взятка Полиция Государственное бюро расследований Государственная фискальная служба Новости Украины Коррупция Новости Полтавы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу
      7 сентября , 22:27 Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу
      407
      Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      7 сентября , 22:12 Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      Євгенія Мазур 836
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      7 сентября , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 1000
      Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      7 сентября , 21:06 Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      1145
      Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      7 сентября , 20:00 Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      2369
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук