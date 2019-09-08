Очільника Полтавської митниці піймали на хабарі у Києві

Військова прокуратура спільно зі столичним управлінням ДБР та Департаментом захисту економіки Нацполіції затримали під час отримання хабаря начальника Полтавської митниці ДФС України.

У Військовій прокуратурі зазначили, що начальник Полтавської митниці у травні вимагав у підприємця хабар в розмірі 4000 доларів.

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За цю суму митник обіцяв "посприяти у безперешкодному проведенні митних формальностей" у розмитненні автомобілів із вантажем з розрахунку 400 доларів за одне таке авто.

7 вересня у Києві чоловіки зустрілися з метою вирішення фінансової сторони питання. Саме там, "на гарячому" очільника Полтавської митниці й затримали. Факт одержання грошей задокументували в рамках операції з контролю за вчиненням злочину. Після цього митника затримали.



Митника затримали в момент отримання хабаря / Фото ДБР

Наразі в ДБР готуються повідомити затриманому про підозру у вчиненні злочину взяти його під варту з відстороненням від займаної посади.

У ДБР також повідомили про можливу причетність топ-посадовців Полтавської митниці у систематичному вимаганні та отримуванні хабарів від підприємців.

До злочинної групи, можливо, входили начальник Полтавської митниці ДФС України, його перший заступник, начальник митного поста "Полтава", начальник управління адміністрування митних платежів та інспектори митниці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за гроші вони обіцяли не створювати перешкод під час розмитнення товарів, організувати пришвидшену процедуру розмитнення та визначити мінімально необхідні ставки мита.