Главы МИД НАТО на срочном заседании призвали Россию к деэскалации и диалогу
7 января 2022 , 18:02Читати новину українською
Источник:U.S. Mission to NATO
Главы МИД НАТО в пятницу, 7 января, провели срочное заседание. Политики призвали Россию к деэскалации и диалогу.
Детали заседания раскрыла пресс-служба миссии США в НАТО. В частности, министры иностранных дел всех стран-членов Альянса подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины.
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Министры иностранных дел всех стран-членов НАТО подтвердили наше единство в ответ на российскую агрессию против Украины. Они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации,
– говорится в сообщении.
Срочное заседание НАТО
- Встреча глав МИД стран, входящих в НАТО, состоялась в закрытом формате 7 января.
- Во время заседания политики собирались наработать единую позицию в рамках переговоров США и России по вопросам европейской безопасности. Это должно было произойти в контексте предстоящего заседания Совета Россия – НАТО, анонсированного на 12 января.
- Кроме того, приоритетной темой должно было быть наращивание российских войск у границ Украины.
- Заседание состоялось под председательством Йенса Столтенберга – генсека НАТО.
- Столтенберг сообщил, что любое дальнейшее наступление России будет иметь тяжелые последствия.
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