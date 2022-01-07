Главы МИД НАТО на срочном заседании призвали Россию к деэскалации и диалогу

Главы МИД НАТО в пятницу, 7 января, провели срочное заседание. Политики призвали Россию к деэскалации и диалогу.

Детали заседания раскрыла пресс-служба миссии США в НАТО. В частности, министры иностранных дел всех стран-членов Альянса подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины.

Заметьте На Донбассе вооруженные формирования не пропустили наблюдателей ОБСЕ

Министры иностранных дел всех стран-членов НАТО подтвердили наше единство в ответ на российскую агрессию против Украины. Они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации,

– говорится в сообщении.

Срочное заседание НАТО

Встреча глав МИД стран, входящих в НАТО, состоялась в закрытом формате 7 января.

Во время заседания политики собирались наработать единую позицию в рамках переговоров США и России по вопросам европейской безопасности. Это должно было произойти в контексте предстоящего заседания Совета Россия – НАТО, анонсированного на 12 января.

Кроме того, приоритетной темой должно было быть наращивание российских войск у границ Украины.

Заседание состоялось под председательством Йенса Столтенберга – генсека НАТО.

Столтенберг сообщил, что любое дальнейшее наступление России будет иметь тяжелые последствия.

НАТО мобилизует войска: смотрите видео