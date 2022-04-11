Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины: какие аспекты будут рассматриваться

В понедельник, 11 апреля, страны-участницы Европейского Союза соберутся в Люксембурге на заседании Совета. Будут обсуждать войну в Украине, помощь Киеву и дальнейшие санкции Европы против России.

Об этом сообщают брюссельские журналисты со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Кроме того, чиновник ЕС доложит о результатах поездки в Киев.

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Четыре аспекта помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Совет ЕС сосредоточится на четырех аспектах своей деятельности. В первую очередь, речь идет о непосредственной помощи Украине.

Союз уже оказал значительную помощь Украине в плане политическом, финансовом, материальном, гуманитарном, и мы продолжим поддерживать Украину всеми возможными способами,

– отметила фон дер Ляен.

Второй аспект – санкции Евросоюза против России, в частности, пятый пакет ограничительных мер.

В-третьих, ЕС не будет ослаблять свои многосторонние дипломатические усилия. Одним из результатов этой деятельности является голосование в ООН за временную остановку работы России в Совбезе ООН.

"Союз и его члены продолжат обсуждать с партнерами необходимость того, чтобы в этом вопросе все были на правильной стороне истории",

– добавила фон дер Ляен.

В заключение министры иностранных дел Евросоюза обсудят борьбу с дезинформацией на территории ЕС, а также стратегию дальнейшей коммуникации. Рада отмечает, что Украина "останется приоритетом повестки дня мировой политики".

В то же время, есть и неутешительные новости. Так, по словам фон дер Ляен, Совет ЕС не будет обсуждать вопрос по эмбарго на российскую нефть, поскольку некоторые государства сейчас не хотят затрагивать этот вопрос.

"Есть государства-члены, которые зависят на 100% от российских нефти и газа. Есть страны, чья энергетическая независимость нулева или почти нулева. Ситуация у государств-членов очень разная", – отметила чиновница.

Потому, повторила она, предметного обсуждения эмбарго на российскую нефть на заседании Совета ЕС пока не будет.

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