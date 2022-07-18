Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против рф: будет ли включать газовое эмбарго

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против россии. В него попало газовое эмбарго.

Первые детали долгожданного пакета санкций против россии обнародовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Что предусматривает новый пакет санкций

По его словам, новый санкционный пакет в основном содержит разъяснения существующих правил и не вводит дополнительные ограничения на транспортировку энергоресурсов.

Мы четко указывали на то, что если" Газпромбанк " будет в санкционном списке, то мы не сможем поддержать его. "Газпромбанк" не входит в санкционные предложения, потому что они не содержат никаких ограничений на транспортировку энергоносителей,

- заявил Сийярто.

Он добавил, что документом, в частности:

вводится эмбарго на золото,

утверждаются дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов.

В то же время, по информации Сийярто, в санкционный список ЕС будут добавлены 48 частных лиц и 9 организаций, в том числе вице-премьер России, несколько чиновников и "Сбербанк".

Почему нефтяное эмбарго важно

Бывший министр иностранных дел и эксминистр обороны Литвы Линас Линкявичюс заявил, что несмотря на санкции, примененные против россии, от 24 февраля страны Евросоюза потратили значительно больше средств на финансирование россии, чем на помощь Украине. Так, ЕС потратил значительно больше средств на закупку российских нефти, угля и газа.

Что этому предшествовало

С начала полномасштабного вторжения ЕС согласовал 6 пакетов санкций против россии, которые предусматривают:

замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам,

экспортный контроль,

замораживание активов центрального банка,

отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT.

Шестой пакет был самым тяжелым для лидеров стран Евросоюза, вызвав ряд споров.

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