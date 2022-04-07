Главы МИД стран G7 осудили зверства россиян в Буче

Главы МИД стран G7 осудили зверства российских военных в Буче и других населенных пунктах Украины. "Группа семи" заверила, что виновные будут привлечены к ответственности.

Расправы россиян внесут в список зверств и грубых нарушений международного права

В заявлении G7 говорится, что изображения и сообщения о жестоких действиях российских военных показывают подлинное лицо циничной войны России против Украины.

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"Многочисленные изображения погибших мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушениях гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны России против Украины и ее народа", — говорится в заявлении.

Министры "Группы семи" подчеркнули, что расправы в Буче и других населенных пунктах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права.

Расправы в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных агрессором на украинской земле,

– заявили в G7.

Также говорится, что ответственные за зверства будут установлены и привлечены к ответственности.

"Мы подчеркиваем, что ответственные за эти ужасные действия и зверства, включая любые нападения на гражданских лиц и разрушение гражданской инфраструктуры, будут установлены и привлечены к ответственности", — отметили в G7.

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