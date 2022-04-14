Главы парламентов Польши и Чехии побывали в уничтоженном Ирпене
Источник:телеграм Александра Маркушина
Ирпень стал одним из городов Киевщины, которые пострадали больше всего от варварских действий оккупантов. Весь мир, в том числе политические лидеры следят за ситуацией в Украине.
Так, в наше государство прибыли спикер Сената Польши Томаш Гродский и глава чешского парламента Милош Выстрчил. Они побывали и в уничтоженном Ирпене.
Обратите внимание Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы уже прибыли в Киев
Главы парламентов Польши и Чехии побывали в уничтоженном Ирпене
Во время визита в город их сопровождал городской глава Ирпеня Александр Маркушин. Он рассказал им о зверствах российской армии и выразил международным гостям благодарность за поддержку.
Только что рассказал о военных преступлениях рашистов в Ирпене спикеру Сената Польши Томашу Гродскому и председателю чешского парламента Милошу Выстрчилу, посетившим наш город,
– написал Маркушин.
Он также поблагодарил их за распространение информации о жестокости и бесчеловечном поведении оккупантов в Украине. А также за поддержку женщин и детей, которые стали беженцами из-за войны.
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